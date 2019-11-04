Гарет Бэрри возобновил игровую карьеру

Бывший полузащитник сборной Англии Гарет Бэрри, сыгравший 653 матча в Премьер-Лиге, возобновил игровую карьеру, заключив контракт с "Вест Бромвичем" до конца сезона.

Ветеран английского футбола находился вне игры с апреля, когда он перенес операцию на колене. Тяжелая травма, отсутствие клуба и преклонный по футбольным меркам возраст создавали, как могло показаться, идеальные условия для завершения Гаретом карьеры.



Однако Бэрри, которому предстоящей зимой исполнится 39, отказался вешать бутсы на гвоздь. Гарет усиленно работал над своим восстановлением и сегодня получил краткосрочный контракт с занимающим место в зоне плей-офф Чемпионшипа "Вест Бромвичем", за который он выступал два предыдущих сезона.



"Я не хотел, чтобы моя карьера завершилась травмой. У меня есть нескольких товарищей, которые заканчивали играть именно таким образом, но каждый игрок хотел бы сделать это на своих условиях".



"Я по-настоящему наслаждался своей игрой в прошлом сезоне до травмы, и пока это сохраняется, и пока я могу демонстрировать необходимый уровень, я собираюсь продолжать", — объяснил свою мотивацию Бэрри, который ранее также поиграл за "Эвертон", "Манчестер Сити", и "Астон Виллу".