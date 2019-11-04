Гарет Бэрри возобновил игровую карьеру

Гарет Бэрри Бывший полузащитник сборной Англии Гарет Бэрри, сыгравший 653 матча в Премьер-Лиге, возобновил игровую карьеру, заключив контракт с "Вест Бромвичем" до конца сезона.

Ветеран английского футбола находился вне игры с апреля, когда он перенес операцию на колене. Тяжелая травма, отсутствие клуба и преклонный по футбольным меркам возраст создавали, как могло показаться, идеальные условия для завершения Гаретом карьеры.

Однако Бэрри, которому предстоящей зимой исполнится 39, отказался вешать бутсы на гвоздь. Гарет усиленно работал над своим восстановлением и сегодня получил краткосрочный контракт с занимающим место в зоне плей-офф Чемпионшипа "Вест Бромвичем", за который он выступал два предыдущих сезона.

"Я не хотел, чтобы моя карьера завершилась травмой. У меня есть нескольких товарищей, которые заканчивали играть именно таким образом, но каждый игрок хотел бы сделать это на своих условиях".

"Я по-настоящему наслаждался своей игрой в прошлом сезоне до травмы, и пока это сохраняется, и пока я могу демонстрировать необходимый уровень, я собираюсь продолжать", — объяснил свою мотивацию Бэрри, который ранее также поиграл за "Эвертон", "Манчестер Сити", и "Астон Виллу".


Метки Бэрри, Вест Бромвич

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2019 15:10

Количество просмотров Просмотров: 886

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 04.11.2019 16:17 # recyjoed
    Как же его хотел бенитес...

    Хаби Алонсо 4ever

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  2. tyhonovecky 04.11.2019 15:46 # tyhonovecky
    Топарь, не то что крыса портовая по имени милнер

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  3. only--liverpool 04.11.2019 15:41 # only--liverpool
    легенда

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  4. mcfc-fantactic 04.11.2019 15:22 # mcfc-fantactic
    Настоящий боец! Настоящий Ситизен! Как же приятно видеть Гарета опять в строю. Король!

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  5. brown-ale 04.11.2019 15:17 # brown-ale
    Английский Ибра.

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