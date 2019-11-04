ФИФА пригрозила "Кардиффу" трансферным запретом на три окна, если валлийский клуб не рассчитается с "Нантом".

Напомним, согласовав приобретение Эмилиано Салы у "Нанта" за 15 миллионов фунтов в январе 2018, "Кардифф" отказался рассчитаться с французским клубом после трагической гибели аргентинского нападающего при крушении самолета над Ла-Маншем.



Тогда "Нант" обратился с жалобой в ФИФА, которая в январе 2019 вынесла решение о том, что "ласточки" должны выплатить не 15, а 5.3 млн. фунтов в качестве компенсации за Салы.



Впрочем, расстаться даже с этой суммой "Кардифф" отказался, и теперь терпение ФИФА иссякло. Как сообщает Sky Sports, клуб Чемпионшипа получил еще 45 дней, чтобы выплатить обозначенную сумму, в противном случае будет подвергнут трансферному запрету до 31 января 2021.