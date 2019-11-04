CAS рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября

20 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции "Челси" насчет трансферного запрета.

Напомним, в феврале ФИФА наказал "синих" трансферным запретом на два окна и денежным штрафом за многочисленные нарушения при подписании игроков моложе 18 лет.



"Челси" немедленно выразил свой протест, но ФИФА оставила решение в силе. Тогда "синие" обратились с апелляцией в другую инстанцию — CAS в Лозанне. При этом клуб не стал просить временно приостановить санкции.



Сегодня CAS официально объявил о назначении даты, когда будет заслушано дело "Челси" против ФИФА.



Таким образом, клуб со "Стэмфорд Бридж" сохраняет шансы избавиться от запрета в преддверии зимнего трансферного окна.