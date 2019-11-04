CAS рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября
20 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции "Челси" насчет трансферного запрета.
Напомним, в феврале ФИФА наказал "синих" трансферным запретом на два окна и денежным штрафом за многочисленные нарушения при подписании игроков моложе 18 лет.
"Челси" немедленно выразил свой протест, но ФИФА оставила решение в силе. Тогда "синие" обратились с апелляцией в другую инстанцию — CAS в Лозанне. При этом клуб не стал просить временно приостановить санкции.
Сегодня CAS официально объявил о назначении даты, когда будет заслушано дело "Челси" против ФИФА.
Таким образом, клуб со "Стэмфорд Бридж" сохраняет шансы избавиться от запрета в преддверии зимнего трансферного окна.
04.11.2019 14:45
Просмотров: 123
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
так похуййй
верите, не?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий