"Арсенал" проявляет интерес к Аллегри и Артете

"Арсенал" проявляет интерес к экс-наставнику "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и ассистенту "Манчестер Сити" Микелю Артете как к возможным кандидатам на замену своему главному тренеру Унаи Эмери.

После всего двух побед в девяти последних матчах Премьер-Лиги и скандалов с Месутом Озилом и Гранитом Джакой часть болельщиков "Арсенала" отвернулись от Эмери. По слухам, Унаи также теряет позиции в раздевалке команды и в руководстве клуба.



Ранее в качестве возможного сменщика Эмери назывался Жозе Моуриньо, однако на "Эмирейтс" к нему очень противоречивое отношение, учитывая предыдущие высказывания португальского специалиста в отношении лондонского клуба и Арсена Венгера.



По информации Daily Mirror, на радаре у "канониров" есть несколько других кандидатов, включая Аллегри, которого сейчас называют фаворитом на место уволенного накануне Нико Ковача в "Баварии", и Артету, которым "Арсенал" интересовался летом 2018.



Также с назначением в "Арсенале" связывают экс-капитана лондонцев Патрика Виейра, однако его работа в "Ницце" в этом сезоне производит слабое впечатление.