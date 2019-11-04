Семь вещей, что мы узнали в 11-м туре

11-й тур Премьер-Лиги был отмечен волевыми победами "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". В то же время "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" снова разочаровали. Подведем итоги сыгранных на выходных матчей.





"Юнайтед" снова проигрывает



Эмоциональный подъем "Манчестер Юнайтед" долго не протянул. Команда Сульшера одержала три подряд выездных победы во всех турнирах (а также сыграла вничью с "Ливерпулем"), но две подряд победы в чемпионате ей пока не даются. Команда Сульшера приехала в Борнмут, где проиграла впервые с декабря 2015 года.



Как и тогда, героем стал бывший футболист "Юнайтед" Джош Кинг. Единственный мяч форварда принес "Борнмуту" три очка в игре с соперником, которого сейчас сложно назвать грандом. Для "красных дьяволов" это уже третье поражение в гостях и четвертое в целом. Для команды Эдди Хау — первая победа в чемпионате с сентября. В последнее время "Борнмут" удовлетворялся хорошей игрой в обороне, не забивая в чужие ворота. На этот раз хватило единственного гола, а Натан Аке и Стив Кук позаботились о том, чтобы ворота "вишенок" снова остались сухими. Но соперник, скажем прямо, выдающейся угрозы им не нес.



"Ливерпуль" снова побеждает на характере



С начала прошлого сезона команда Юргена Клоппа уверенно лидирует в Премьер-Лиге по количеству очков, заработанных из проигрышных позиций. В этом году победы становятся не только волевыми, но и драматичными. Победа на "Вилла Парк" в субботу была самой драматичной из всех. Никто еще не был так близко к тому, чтобы победить лидера, как команда Дина Смита.



Бирмингемцы вели в счете до 87-й минуты, но остались без очков. Поворот разочаровывающий, но не новый для "Астон Виллы". Новички чемпионата уже были близки к победам в гостях у "Тоттенхэма" и "Арсенала" — причем, в ворота последнего забивали дважды. Оставшись без Джека Грилиша на этот раз, "Вилла" своего умения быстро переходить в атаку не растеряла. Но что делать с умением "Ливерпуля" побеждать при любых обстоятельствах? Здесь пока бессильны все. Подопечные Юргена Клоппа могут не показывать прошлогодней легкости в игре, но результаты от этого становятся только лучше.



"Саутгемптон" оправился после позора



Проиграв 0:9 "Лестеру", команда Ральфа Хазенхюттля тут же получила две встречи на поле "Манчестер Сити". Ожидание двух новых разгромов было понятным — тем более что в прошлом сезоне "святые" пропустили на "Этихад" шесть мячей. Но непостоянство "Саутгемптона" иногда работает в его пользу.



В Кубке Лиги "святые" значительно прибавили на фоне игры с "Лестером" и уступили "Сити" только 3:1. В чемпионате они пошли дальше. Редкая ошибка Эдерсона позволила им открыть счет в матче, а затем подопечные Хазенхюттля дали настоящий мастер-класс оборонительной игры. Еще реже ошибок Эдерсона сейчас случаются матчи, в которых "Сити" на своем поле не может пробить в створ до 70-й минуты. Но это была именно такая игра.



К сожалению для гостей, первый же удар в пределы ворот оказался результативным. Серхио Агуэро сравнял счет в матче после паса Кайла Уолкера, а затем сам защитник принес "горожанам" одну из сложнейших побед в сезоне. И это большой комплимент "Саутгемптону", сумевшему сыграть так через неделю после своего самого крупного поражения в истории.



"Вест Хэм" продолжает разочаровывать



В предыдущем сезоне "Вест Хэм", имея несомненный класс, прославился своей нестабильностью. Ситуация простительная для среднего клуба, в состав которого интегрируются достаточно дорогие футболисты, которым пока или уже не находится места в больших командах. Было ясно, с какими проблемами столкнулся Мануэль Пеллегрини изначально, но во второй год от чилийца ожидали прогресса.



Кампания началась с поражения 0:5 на своем поле от "Манчестер Сити", а вот в следующих пяти матчах "Вест Хэм" демонстрировал потенциал, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Но прежняя нестабильность команды никуда не делась. После победы над "Юнайтед" в шестом туре лондонцы не выигрывают, а в этом туре они были дома разбиты "Ньюкаслом" — самой скромной в атакующем плане командой чемпионата. "Сороки", ни разу не забивавшие больше гола за матч, до перерыва отправили три в ворота хозяев. И могли забивать больше, если бы, в числе прочего, не проклятие Мигеля Альмирона. Два гола в ответ в концовке обманывать не должны: "Вест Хэм" действительно сильно уступал "Ньюкаслу".



И если дела не улучшатся в ближайшие недели, то Пеллегрини станет следующим тренером под давлением.



"Шеффилд Юнайтед" уже шестой



Невероятно то, что Крис Уайлдер делает во главе "Шеффилд Юнайтед". В английском футболе в последние годы нет более успешного менеджера. Уайлдер не просто вывел "клинков" из Лиги Один в Премьер-Лигу, но очень быстро сделал команду солидной на этом уровне. После домашнего разгрома "Бернли" "Шеффилд Юнайтед" поднимается на шестое место.



"Шеффилд Юнайтед" по-прежнему не проиграл ни одного выездного матча. У новичков также лучшая оборона чемпионата, наравне с "Лестером". В последних турах команда Уайлдера еще и прибавила там, где отставала. Она дважды подряд победила на своем "Брамалл Лэйн", где это ей прежде удавалось только раз. И она начала больше забивать. В матчах с "Арсеналом" и "Вест Хэмом" "клинки" отметились по разу (в обоих случаях — Лис Муссе), а в ворота обычно надежного "Бернли" внезапно отправили три мяча.



И сейчас время сказать, что в чемпионате есть мало команд, демонстрирующих настолько же сбалансированный и грамотный футбол, как "Шеффилд Юнайтед".



"Челси" отрывается от "Арсенала"



"Канониры" продолжают идти на "своем" пятом месте. Но их, во-первых, подпирают "Шеффилд Юнайтед" и "Борнмут". Во-вторых, их отставание от "Челси" и "Лестера" увеличивается. На спад команды Роджерса "Арсенал" может подсознательно рассчитывать, но вот заочное противостояние с "Челси" "канониры" в эту минуту проигрывают в одни ворота.



В этих выходные "синие" укрепили свое преимущество. Их победа на поле "Уотфорда" была безоговорочной, несмотря на волнения в концовке встречи. А вот "Арсенал" снова не смог взять три очка дома, где раньше удача команду Эмери не подводила. Как и неделю назад, "Арсенал" упустил преимущество в счете над середняком. И упустил по делу. Как минимум, "Вулверхэмптон" в субботней игре заслужил ничейный результат.



"Арсенал" проигрывает "Челси" шесть очков, но, кажется, уступает еще больше в качестве игры и в настроении внутри команды.



"Эвертон" и "Тоттенхэм" ожидания оправдали



Возможно, перед стартом сезона этот матч в календаре выглядел почти событием. Но к своей встрече в начале ноября "Эвертон" и "Тоттенхэм" подошли в нижней части таблицы. В последний раз обе команды находились там одновременно еще в 2004 году.



Отдавать кому-то предпочтение здесь было сложно. Да, "Эвертон" не побеждал в тринадцати предыдущих играх против "шпор" и проиграл пять из шести последних встреч в чемпионате. Но победа "Тоттенхэма" 2:6 на "Гудисон Парк" осталась в прошлом году, в то время как 2019 принес лондонцам всего девять очков в выездных играх Премьер-Лиги. Худший показатель среди всех, кто остается в элите с начала года.



Рассказывать об этом интереснее, чем рассказывать о самой игре. И эта статистика объясняет, почему игра была такой, и почему ни одна из команд не заслуживала взять три очка. К сожалению, единственным значимым событием этого матча стала тяжелая травма Андре Гомеша.



Иван Громиков специально для FAPL.ru