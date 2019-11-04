Почеттино: "Невероятно, что Сон получил красную карточку"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "невероятным" удаление своего нападающего Сон Хен Мина в матче против "Эвертона".

Напомним, Сон был изгнан с поля "Гудисон Парк" за жесткий стык, который привел к тяжелейшей травме полузащитника "ирисок" Андре Гомеша.



Изначально рефери Мартин Аткинсон достал из кармана "горчичник", но когда проконсультировался с VAR и увидел, насколько серьезно повреждение Гомеша, предпочел показать Сону красную карточку.



Сон был в абсолютном смятении после этот инцидента и уходил с поля в слезах, и Почеттино видит в этом доказательство того, что южнокореец не заслуживал удаления.



"Он был опустошен. Игроки "Эвертона" пришли в раздевалку, чтобы пожалеть его. Я хочу поблагодарить их капитана, Коулмена. Он пришел, чтобы поговорить с Соном. В тот момент это было немного неловко, потому что каждый помнил о случившемся на поле, но никто не верил, что это было умышленно".



"Когда смотришь телевизионные повторы, то итог очень печален, и нам жаль Андре. Произошедшее — очень большой несчастный случай".



"Это ужасно для Андре, но нужно судить действия, а не то, что произошло после. Мы очень расстроены этой ситуацией из-за VAR — эта система существует, чтобы помогать рефери, а не вводить в еще большее заблуждение".



"Рефери нужна помощь. Они должны иметь возможность пойти и посмотреть на экран. Решение о красной карточке изменило все — мы контролировали игру и приближались к победе, но затем пропустили гол".



"VAR должна была убедиться, что это плохое единоборство, но не попытка нанести травму. Очевидно, что у Сона не было злого умысла, и он не пытался создать проблему, которая возникла. Это невероятно, что он получил красную карточку. Я никогда не жаловался на VAR, но, пожалуйста — мы должны использовать ее наилучшим образом. Иначе это изменит дух футбола", — цитирует Почеттино The Telegraph.