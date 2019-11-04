"Сити" потерял Давида Сильву на матч с "Ливерпулем"
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва рискует пропустить выезд к "Ливерпулю" в следующий уикенд из-за мышечного повреждения.
Эту травму Сильва получил в первом тайме победного для "горожан" матча против "Саутгемптона" в субботу (2:1), не сумев выйти на второй тайм.
Теперь 33-летний испанец, сыгравший во всех 11 матчах "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая девять в стартовом составе, вероятно, пропустит поединки против "Аталанты" и "Ливерпуля" на этой неделе.
"Давид Сильва травмирован. За пять минут до конца тайма он сказал мне, что у него проблемы мышечного характера".
"Когда речь о мышечной проблеме и когда он говорит, что больше не может играть, значит что-то произошло, а в случае с мышечной проблемой это всегда минимум 10-12 дней", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.
04.11.2019 09:00
Просмотров: 1160
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пеп будет играть в автобус, он и не понадобится
(ответить)
Нам похую на состав сити
(ответить)
Клопп будет играть на ничью, а это огромная ошибка. КНЯЗИ должны вынести мешковатого соперника и закрыть вопрос о чемпионстве!
(ответить)
Хочется увидеть оптимальные составы на поле, зрелище будет то еще
(ответить)
Ливеру не избежать ебалочки
(ответить)
должны в любом случае побеждать с ним или без него. в прошлом сезоне как раз после проеба сити лфк и посыпался.
(ответить)
В день матча чудесным образом выздоровит))
Здоровья скорейшего
(ответить)
Потеряли КОРОЛЯ
(ответить)
Да похуй, основные потери именно перед лфц все те же , лапорт и другие норм защи
(ответить)
Какая разница с ним или без все равно это будет матч года, где победителем по идее будет (надеюсь) ЛФК.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий