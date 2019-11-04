"Сити" потерял Давида Сильву на матч с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва рискует пропустить выезд к "Ливерпулю" в следующий уикенд из-за мышечного повреждения.

Эту травму Сильва получил в первом тайме победного для "горожан" матча против "Саутгемптона" в субботу (2:1), не сумев выйти на второй тайм.



Теперь 33-летний испанец, сыгравший во всех 11 матчах "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая девять в стартовом составе, вероятно, пропустит поединки против "Аталанты" и "Ливерпуля" на этой неделе.



"Давид Сильва травмирован. За пять минут до конца тайма он сказал мне, что у него проблемы мышечного характера".



"Когда речь о мышечной проблеме и когда он говорит, что больше не может играть, значит что-то произошло, а в случае с мышечной проблемой это всегда минимум 10-12 дней", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.