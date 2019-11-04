"Сити" потерял Давида Сильву на матч с "Ливерпулем"

Давид Сильва Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва рискует пропустить выезд к "Ливерпулю" в следующий уикенд из-за мышечного повреждения.

Эту травму Сильва получил в первом тайме победного для "горожан" матча против "Саутгемптона" в субботу (2:1), не сумев выйти на второй тайм.

Теперь 33-летний испанец, сыгравший во всех 11 матчах "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая девять в стартовом составе, вероятно, пропустит поединки против "Аталанты" и "Ливерпуля" на этой неделе.

"Давид Сильва травмирован. За пять минут до конца тайма он сказал мне, что у него проблемы мышечного характера".

"Когда речь о мышечной проблеме и когда он говорит, что больше не может играть, значит что-то произошло, а в случае с мышечной проблемой это всегда минимум 10-12 дней", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Сильва, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1160

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 04.11.2019 11:04 # naby-keita
    Пеп будет играть в автобус, он и не понадобится

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  2. ezh28 04.11.2019 10:20 # ezh28
    Нам похую на состав сити

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  3. electric 04.11.2019 10:15 # electric
    Клопп будет играть на ничью, а это огромная ошибка. КНЯЗИ должны вынести мешковатого соперника и закрыть вопрос о чемпионстве!

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  4. masta 04.11.2019 10:04 # masta
    Хочется увидеть оптимальные составы на поле, зрелище будет то еще

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  5. januzaj00 04.11.2019 09:36 # januzaj00
    Ливеру не избежать ебалочки

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  6. sssuso 04.11.2019 09:30 # sssuso
    должны в любом случае побеждать с ним или без него. в прошлом сезоне как раз после проеба сити лфк и посыпался.

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  7. largo-winch 04.11.2019 09:27 # largo-winch
    В день матча чудесным образом выздоровит))
    Здоровья скорейшего

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  8. tyhonovecky 04.11.2019 09:26 # tyhonovecky
    Потеряли КОРОЛЯ

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  9. dom1no 04.11.2019 09:24 # dom1no
    Да похуй, основные потери именно перед лфц все те же , лапорт и другие норм защи

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  10. tigerpool 04.11.2019 09:08 # tigerpool
    Какая разница с ним или без все равно это будет матч года, где победителем по идее будет (надеюсь) ЛФК.

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