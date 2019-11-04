"Арсенал" зашел в тупик в переговорах с Обамеянгом и Лакасеттом

"Арсенал" зашел в тупик в переговорах со своими нападающими Пьер-Эмериком Обамеянгом и Александром Лакасеттом.

Звездная линия нападения — одна из немногих причин, чтобы относить "канониров" в их нынешнем состоянии к командам топ-уровня. В период выступлений за "Арсенал" Обамеянг и Лакасетт проявили себя настоящими бомбардирами, а вдобавок показали свое умение не только быть взаимозаменяемыми, но и играть в паре.



Однако Goal стало известно, что все попытки лондонского клуба склонить своих нападающих к продлению сотрудничества провалились. Обамеянг и Лакасетт поставили переговоры на паузу и заняли выжидательную позицию.



Оба игрока хотят выступать в Лиге Чемпионов, и пока "Арсенал" не в состоянии удовлетворить их амбиции.



Особенно остро обстоит ситуация с Обамеянгом, который в минувшую субботу против "Вулверхэмптона" забил свой 50-й гол за лондонский клуб — для этого ему потребовалось всего 78 матчей. Дело в то, что от действующего контракта Пьер-Эмерика остается лишь один полный год.



В ситуации с Лакасеттом у "Арсенала" есть лишние 12 месяцев, однако Александр моложе и уже сейчас вызывает высокий интерес со стороны больших клубов Европы.