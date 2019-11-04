Каррагер разочаровался в VAR

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер признался, что изменил свое отношение к VAR и больше не хочет видеть эту систему в Премьер-Лиге.

За последние недели в Премьер-Лиге было немало эпизодов, когда система VAR лишь добавляла путаницы или вовсе ошибалась, но никак не исправляла судейские оплошности.



По мнению Каррагера, задача улучшить футбол Премьер-Лиги с помощью VAR провалилась. По мнению Джейми, от этой системы больше вреда, чем пользы.



"По моим высказываниям на старте сезона и реакции в социальных сетях можно был предположить, что я являюсь сторонником VAR. Я никогда им не был. Я лишь чувствовал, что мы должны дать шанс этой системе. Столь многие люди поначалу были негативно настроены насчет нее, что я чувствовал потребность сражаться за VAR".



"VAR была введена с целью помочь нашей игре. Когда я говорю "наша игра", я имею ввиду не только игроков, но также болельщиков, экспертов, владельцев. Наша игра — лучшая в мире, так как мы можем сделать ее еще лучше? Как она будет развиваться? За это я и выступал — никогда нельзя стоять на месте. Другие виды спорта не стоят".



"Теперь я смотрю на это все и понимаю, что больше не могу заступаться за VAR. Я устал слушать жалобы людей насчет VAR, и мне нечего им возразить, потому что весь смысл VAR был в помощи рефери".



"В моей профессии мы так часто говорим о решениях рефери. Теперь мы говорим вдвое и второе больше об этих решениях, так что VAR не сделала того, для чего ее вводили".



"Мы должны что-нибудь предпринять. Сейчас я дошел до того, что больше не хочу VAR, и я не могу поверить, что говорю это", — цитирует Каррагера Sky Sports.