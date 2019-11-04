Андре Гомешу предстоит операция на сломанной лодыжке

"Эвертон" официально подтвердил перелом лодыжки у своего полузащитника Андре Гомеша, который в понедельник будет прооперирован.

Напомним, тяжелейшая травма Гомеша омрачила воскресный матч между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом" на "Гудисон Парк". Андре пострадал в двойном столкновении с Сержем Орье и Сон Хен Мином, причем последний получил красную карточку.



Пока игроки обеих команд хватались за головы, медики несколько минут колдовали над игроком сборной Португалии, прежде чем уложить того на носилки.



Со стадиона Гомеш прямиком направился в один из местных госпиталей, в сопровождении представителей медицинского штаба клуба. К сожалению для Андре, худшие опасения подтвердились — игрок вывихнул и сломал свою правую лодыжку.



Как гласит официальное заявление "Эвертона", уже в понедельник Гомеш будет прооперирован. Говорить о сроках восстановления преждевременно, но совершенно очевидно, что пребывание Андре в лазарете может не ограничиться остатком этого сезона.