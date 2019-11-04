Погба рассказал о своем восстановлении

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил о ходе своего восстановления и о том, когда он сможет приступить к полноценным тренировкам.

Вернувшись в строй с не до конца залеченной лодыжкой, Погба усугубил свое состояние и в результате пропустил все семь последних матчей "красных дьяволов".



Ранее главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер говорил, что не рассчитывает на Погба раньше декабря, и сам Поль ориентируется на эти же сроки.



"Я пробуду в гипсе еще 10 дней. Затем меня ждет реабилитация продолжительностью в две недели".



"Непросто видеть, как мои партнеры по команде выходят на тренировку или на поле, однако я должен быть терпеливым", — сообщил Погба RMC Sport.