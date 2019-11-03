Деле Алли: "Сон в слезах и опустошен"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал, как себя чувствует его партнер по команде Сон Хен Мин, нанесший страшную травму Андре Гомешу из "Эвертона".

Концовка воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" была омрачена жестким столкновением на бровке. Потеряв равновесие после контакта с Сержем Орье, Гомеш дополнительно получил сзади от Сона.



Неестественный изгиб правой стопы Гомеша не оставляет никаких сомнений, что Андре сломал ногу. Этот инцидент потряс всех, включая Сона, который увидел перед собой красную карточку и в слезах отправился в раздевалку.



"Мне не хотелось смотреть на то, что произошло. Я желаю ему всего наилучшего. Сон в слезах и опустошен. Это не его вина. Он один из самых милых людей, что только можно встретить. Он даже не может поднять голову — так сильно он рыдает", — цитирует Алли Evening Standard.



После ничьей 1:1 главный тренер "ирисок" Марку Силва лишь сообщил, что Гомеш отправился в госпиталь, а также пожелал своему соотечественнику здоровья.