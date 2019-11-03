Деле Алли: "Сон в слезах и опустошен"

Сон Хен Мин Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал, как себя чувствует его партнер по команде Сон Хен Мин, нанесший страшную травму Андре Гомешу из "Эвертона".

Концовка воскресного матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" была омрачена жестким столкновением на бровке. Потеряв равновесие после контакта с Сержем Орье, Гомеш дополнительно получил сзади от Сона.

Неестественный изгиб правой стопы Гомеша не оставляет никаких сомнений, что Андре сломал ногу. Этот инцидент потряс всех, включая Сона, который увидел перед собой красную карточку и в слезах отправился в раздевалку.

"Мне не хотелось смотреть на то, что произошло. Я желаю ему всего наилучшего. Сон в слезах и опустошен. Это не его вина. Он один из самых милых людей, что только можно встретить. Он даже не может поднять голову — так сильно он рыдает", — цитирует Алли Evening Standard.

После ничьей 1:1 главный тренер "ирисок" Марку Силва лишь сообщил, что Гомеш отправился в госпиталь, а также пожелал своему соотечественнику здоровья.


Метки Алли, Гомеш, Сон, Тоттенхэм, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2019 23:00

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  1. naby-keita 03.11.2019 23:40 # naby-keita
    Орте не виноват в стыке. Сон из злости толкнул его после полученного удара локтями от Гомеша в лицо

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  2. only--liverpool 03.11.2019 23:29 # only--liverpool
    Сон в слезах, а Орье похуй)))

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  3. lfcynwa 03.11.2019 23:26 # lfcynwa
    Скажите ему что это был Орье

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  4. xin 03.11.2019 23:10 # xin
    как же я люблю бтс вот они слева направо: Сон, Хен, Мин...

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