У Эмери есть месяц, чтобы избежать увольнения

Ближайший месяц станет определяющим для дальнейшей судьбы главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.

"Арсенал" одержал всего одну победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, а если в следующий уикенд проиграет "Лестеру", то окажется уже в девяти очках позади неожиданного претендента на путевку в Лигу Чемпионов.



Дополнительно расшатывают позиции Эмери конфликт с самым высокооплачиваемым игроком команды в лице Месута Озила и скандальная история с капитаном Гранитом Джакой.



В последнее время пресса настойчиво спекулирует насчет прихода Жозе Моуриньо на место Эмери, однако Daily Mirror утверждает, что на Унаи еще рано ставить крест.



Боссы "Арсенала" не считают, что испанский специалист потерял контроль над ситуацией. У Эмери есть ноябрь, чтобы подтвердить это, в противном случае у клуба не останется выбора.