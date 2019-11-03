"Эвертон" и "Тоттенхэм" сыграли вничью
Реализовав численное преимущество в компенсированное время, "Эвертон" ушел от поражения в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом" — 1:1.
Относительно поражения от "Брайтона" в старте у "ирисок" произошло два изменения. Это Йерри Мина и Фабиан Дельф появились вместо Майкла Кина и Бернарда.
"Шпоры", как и ожидалось, недосчитались Харри Кейна. Вместо него, Харри Уинкса и Данни Роуза вышли Лукас Моура, Танги Ндомбеле и Бен Дэвис.
Начало матча получилось абсолютно ничем не примечательным, а первого удара в створ пришлось ждать более трети игры — до 33-й минуты, когда Ришарлисон принял мяч внутри штрафной, развернулся и мощно пробил, но Пауло Гассанига хорошо занял позицию. Других моментов зрители до перерыва не увидели.
Во втором тайме команды по разу претендовали на пенальти, но в первом случае назначению 11-метрового воспрепятствовала система VAR, а во втором случае рефери Мартин Аткинсон сам решил не вмешиваться в игру.
На 63-й минуте Алекс Ивоби грубо потерял мяч в середине поля, и "Эвертон" получил контратаку на свои ворота. Приняв передачу от Сон Хен Мина, Деле Алли вошел в штрафную, словно не заметив Йерри Мину, и неотразимо пробил — 0:1.
А вот на 70-й минуте Алли едва не подвел свою команду. Мяч попал в руку Деле, однако VAR и Аткинсон не посчитали, что это тянет на пенальти.
Спустя 10 минут Сон Хен Мин нанес визуально шокирующую травму Андре Гомешу, за что получил красную карточку. Футболисты обеих команд выглядели потрясенными.
Преимущество в одного игрока и голевой дефицит не позволили хозяевам бросить играть в концовке, и в компенсированное время их штурм увенчался успехом. Появившийся на замену Дженк Тосун головой вколотил мяч в ворота после подачи с фланга — 1:1.
Обе команды показали весьма посредственный футбол, а на первый план вновь вышла система VAR. В целом ничья стала справедливым результатом — ни те, ни другие своей игрой победы не заслужили.
"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
03.11.2019 21:35
Просмотров: 1714
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
мда, Здоровья Гомешу!
(ответить)
Здоровья Гомешу. Открытый перелом, жесть полная, наверное чудовищнее травмы не видел
(ответить)
https://sun4-16.userapi.com/c635103/v635103312/50f83/YiLnUGOH9X4.jpg
Аткинсон пусть дальше пунктиром в вар рисует.
(ответить)
2 главных терпилы АПЛ. Куколдхэм и Терпильтон
(ответить)
Ногу Гомеш сломал уже в столкновении с Орье
(ответить)
Система VAR не сама принимает решение, принимают решения те же люди....(
(ответить)
Гари Невилл: «Это, наверное, самая захватывающая команда Челси. Готов поспорить, что сам Азар хотел бы сыграть в этой команде».
(ответить)
Только что посмотрел обзор матча. Здоровье Гомешу, это ужас, надеюсь поправиться и вернется сильным. Сон не из тех костоломов, неповезло Андре
(ответить)
жаль Сона, я сразу понял что-то не то, не мог кореец убить парня...
(ответить)
на фоне всех этих скандалов с варом и эйфории стороннего зрителя от игры пенсов никто не заметил, что мю увеличил свой отрыв от зоны вылета до 5 очков. Машина!
(ответить)
Такое ощущение по последним матчам, что VAR расслабил судей, дуют в свой свисток уже от балды, типа чего - VAR всё поправит, если что..
(ответить)
Там у Гомеша перелом ноги, здоровья парню.
(ответить)
по уму должны быть 2 пенки вместо вара
и аткинсона нахуй с пляжа. из-за него человек получил травму
(ответить)
Аткинсон маня, давно его на пенсию пора отправить. А эта еботня с вар от англичан, где судьи ждут от хер пойми кого решения по эпизоду, хотя должны сами все просматривать, тупейшее решение из когда либо придуманных.
Гомешу здоровья
(ответить)
Здоровья Гомешу, вообще поебать на результат.
(ответить)
Четверка сформирована.
(ответить)
Санчезу ДОЛЖНА БЫТЬ КК, судья продажный
(ответить)
тут находится коммент о перспективах петунхэма, финалиста лч 2018-2019
а вообще из этого матча стало ясно одно : вар работает только на ливерпуль. Точнее не вар, а люди за пультом этого вара. ГГ ВП, АПЛ рип. Колбасники сами признались, что на мане дают пенки за симуляции. А вот в случае с Ришарлиссоном даже не смотрят вар в таком случае. Хотя повторюсь, на мане смотрят и еще и делают решения в пользу ЗЕРОПУКА.
ГГ ВП АПЛ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий