"Эвертон" и "Тоттенхэм" сыграли вничью

Реализовав численное преимущество в компенсированное время, "Эвертон" ушел от поражения в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом" — 1:1.

Относительно поражения от "Брайтона" в старте у "ирисок" произошло два изменения. Это Йерри Мина и Фабиан Дельф появились вместо Майкла Кина и Бернарда.



"Шпоры", как и ожидалось, недосчитались Харри Кейна. Вместо него, Харри Уинкса и Данни Роуза вышли Лукас Моура, Танги Ндомбеле и Бен Дэвис.



Начало матча получилось абсолютно ничем не примечательным, а первого удара в створ пришлось ждать более трети игры — до 33-й минуты, когда Ришарлисон принял мяч внутри штрафной, развернулся и мощно пробил, но Пауло Гассанига хорошо занял позицию. Других моментов зрители до перерыва не увидели.



Во втором тайме команды по разу претендовали на пенальти, но в первом случае назначению 11-метрового воспрепятствовала система VAR, а во втором случае рефери Мартин Аткинсон сам решил не вмешиваться в игру.



На 63-й минуте Алекс Ивоби грубо потерял мяч в середине поля, и "Эвертон" получил контратаку на свои ворота. Приняв передачу от Сон Хен Мина, Деле Алли вошел в штрафную, словно не заметив Йерри Мину, и неотразимо пробил — 0:1.



А вот на 70-й минуте Алли едва не подвел свою команду. Мяч попал в руку Деле, однако VAR и Аткинсон не посчитали, что это тянет на пенальти.



Спустя 10 минут Сон Хен Мин нанес визуально шокирующую травму Андре Гомешу, за что получил красную карточку. Футболисты обеих команд выглядели потрясенными.



Преимущество в одного игрока и голевой дефицит не позволили хозяевам бросить играть в концовке, и в компенсированное время их штурм увенчался успехом. Появившийся на замену Дженк Тосун головой вколотил мяч в ворота после подачи с фланга — 1:1.



Обе команды показали весьма посредственный футбол, а на первый план вновь вышла система VAR. В целом ничья стала справедливым результатом — ни те, ни другие своей игрой победы не заслужили.



"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче