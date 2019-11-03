"Эвертон" и "Тоттенхэм" сыграли вничью

Дженк Тосун Реализовав численное преимущество в компенсированное время, "Эвертон" ушел от поражения в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом" — 1:1.

Относительно поражения от "Брайтона" в старте у "ирисок" произошло два изменения. Это Йерри Мина и Фабиан Дельф появились вместо Майкла Кина и Бернарда.

"Шпоры", как и ожидалось, недосчитались Харри Кейна. Вместо него, Харри Уинкса и Данни Роуза вышли Лукас Моура, Танги Ндомбеле и Бен Дэвис.

Начало матча получилось абсолютно ничем не примечательным, а первого удара в створ пришлось ждать более трети игры — до 33-й минуты, когда Ришарлисон принял мяч внутри штрафной, развернулся и мощно пробил, но Пауло Гассанига хорошо занял позицию. Других моментов зрители до перерыва не увидели.

Во втором тайме команды по разу претендовали на пенальти, но в первом случае назначению 11-метрового воспрепятствовала система VAR, а во втором случае рефери Мартин Аткинсон сам решил не вмешиваться в игру.

На 63-й минуте Алекс Ивоби грубо потерял мяч в середине поля, и "Эвертон" получил контратаку на свои ворота. Приняв передачу от Сон Хен Мина, Деле Алли вошел в штрафную, словно не заметив Йерри Мину, и неотразимо пробил — 0:1.

А вот на 70-й минуте Алли едва не подвел свою команду. Мяч попал в руку Деле, однако VAR и Аткинсон не посчитали, что это тянет на пенальти.

Спустя 10 минут Сон Хен Мин нанес визуально шокирующую травму Андре Гомешу, за что получил красную карточку. Футболисты обеих команд выглядели потрясенными.

Преимущество в одного игрока и голевой дефицит не позволили хозяевам бросить играть в концовке, и в компенсированное время их штурм увенчался успехом. Появившийся на замену Дженк Тосун головой вколотил мяч в ворота после подачи с фланга — 1:1.

Обе команды показали весьма посредственный футбол, а на первый план вновь вышла система VAR. В целом ничья стала справедливым результатом — ни те, ни другие своей игрой победы не заслужили.

"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2019 21:35

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 03.11.2019 22:07 # largo-winch
    мда, Здоровья Гомешу!

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  2. arsenig 03.11.2019 22:05 # arsenig
    Здоровья Гомешу. Открытый перелом, жесть полная, наверное чудовищнее травмы не видел

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  3. weorlfc 03.11.2019 22:03 # weorlfc
    https://sun4-16.userapi.com/c635103/v635103312/50f83/YiLnUGOH9X4.jpg
    Аткинсон пусть дальше пунктиром в вар рисует.

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  4. sanchezz 03.11.2019 22:03 # sanchezz
    2 главных терпилы АПЛ. Куколдхэм и Терпильтон

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  5. shakur 03.11.2019 22:03 # shakur
    Ногу Гомеш сломал уже в столкновении с Орье

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  6. dnssda 03.11.2019 22:00 # dnssda
    Система VAR не сама принимает решение, принимают решения те же люди....(

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  7. thegodfather 03.11.2019 21:59 # thegodfather
    Гари Невилл: «Это, наверное, самая захватывающая команда Челси. Готов поспорить, что сам Азар хотел бы сыграть в этой команде».

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  8. yamateh 03.11.2019 21:58 # yamateh
    Только что посмотрел обзор матча. Здоровье Гомешу, это ужас, надеюсь поправиться и вернется сильным. Сон не из тех костоломов, неповезло Андре

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  9. only--liverpool 03.11.2019 21:52 # only--liverpool
    жаль Сона, я сразу понял что-то не то, не мог кореец убить парня...

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  10. zheka000000 03.11.2019 21:51 # zheka000000
    на фоне всех этих скандалов с варом и эйфории стороннего зрителя от игры пенсов никто не заметил, что мю увеличил свой отрыв от зоны вылета до 5 очков. Машина!

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  11. lampard78 03.11.2019 21:51 # lampard78
    Такое ощущение по последним матчам, что VAR расслабил судей, дуют в свой свисток уже от балды, типа чего - VAR всё поправит, если что..

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  12. vovandersar 03.11.2019 21:49 # vovandersar
    Там у Гомеша перелом ноги, здоровья парню.

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  13. superperez101 03.11.2019 21:47 # superperez101
    по уму должны быть 2 пенки вместо вара
    и аткинсона нахуй с пляжа. из-за него человек получил травму

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  14. liverfun 03.11.2019 21:45 # liverfun
    Аткинсон маня, давно его на пенсию пора отправить. А эта еботня с вар от англичан, где судьи ждут от хер пойми кого решения по эпизоду, хотя должны сами все просматривать, тупейшее решение из когда либо придуманных.
    Гомешу здоровья

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  15. anabanana94 03.11.2019 21:40 # anabanana94
    Здоровья Гомешу, вообще поебать на результат.

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  16. slash-lfc 03.11.2019 21:38 # slash-lfc
    Четверка сформирована.

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  17. ba-29 03.11.2019 21:38 # ba-29
    Санчезу ДОЛЖНА БЫТЬ КК, судья продажный

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  18. thegodfather 03.11.2019 21:37 # thegodfather
    тут находится коммент о перспективах петунхэма, финалиста лч 2018-2019



    а вообще из этого матча стало ясно одно : вар работает только на ливерпуль. Точнее не вар, а люди за пультом этого вара. ГГ ВП, АПЛ рип. Колбасники сами признались, что на мане дают пенки за симуляции. А вот в случае с Ришарлиссоном даже не смотрят вар в таком случае. Хотя повторюсь, на мане смотрят и еще и делают решения в пользу ЗЕРОПУКА.
    ГГ ВП АПЛ

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