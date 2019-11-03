Окслейд-Чемберлен рассказал, как изменились его тренировки
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал, как изменился его режим тренировок после восстановления от тяжелой травмы.
Окслейд-Чемберлен не мог играть в футбол 364 дня из-за травмы связок колена, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" в апреле 2018.
Прошлый сезон оказался почти полностью потерян для Алекса, но в этой кампании он постепенно возвращается на свой уровень и уже забил три гола. Однако последствия травмы все еще сказываются.
"Мой тренировочный процесс изменился. Мне нужно следить за определенными вещами".
"Сейчас я не могу просто взять и выйти на тренировку. Мне требуются некоторые процедуры на колене, прежде чем я приступлю к занятию. Это помогает мне как следует разогреться".
"Естественно, возвращаясь к матчам после столь тяжелой травмы, как моя, твое тело все еще адаптируется".
"Время от времени я все еще чувствую боли, однако я всегда должен быть уверен, что как следует размялся".
"Любая тяжелая травма влечет за собой некоторые перемены, и ты просто должен адаптироваться к этому", — сообщил Окслейд-Чемберлен GQ.
03.11.2019 21:00
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