Окслейд-Чемберлен рассказал, как изменились его тренировки

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал, как изменился его режим тренировок после восстановления от тяжелой травмы.

Окслейд-Чемберлен не мог играть в футбол 364 дня из-за травмы связок колена, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" в апреле 2018.



Прошлый сезон оказался почти полностью потерян для Алекса, но в этой кампании он постепенно возвращается на свой уровень и уже забил три гола. Однако последствия травмы все еще сказываются.



"Мой тренировочный процесс изменился. Мне нужно следить за определенными вещами".



"Сейчас я не могу просто взять и выйти на тренировку. Мне требуются некоторые процедуры на колене, прежде чем я приступлю к занятию. Это помогает мне как следует разогреться".



"Естественно, возвращаясь к матчам после столь тяжелой травмы, как моя, твое тело все еще адаптируется".



"Время от времени я все еще чувствую боли, однако я всегда должен быть уверен, что как следует размялся".



"Любая тяжелая травма влечет за собой некоторые перемены, и ты просто должен адаптироваться к этому", — сообщил Окслейд-Чемберлен GQ.