FA оправдала "Сити" по делу о взятке агенту Санчо

FA не нашла доказательств того, что в 2015 году "Манчестер Сити" подписал Джейдона Санчо, дав взятку агенту вингера.

Ранее в этом году журнал Der Spiegel, выдвигая очередную порцию обвинений в адрес клуба с "Этихад" на основе взломанной переписки, сообщил, что агент Эмека Обаси получил от "горожан" взятку в 200 тысяч фунтов, приведя в "Сити" Санчо, которому на тот момент было 14 лет.



Эта взятка была оформлена как оплата по трудовому договору, хотя должность в клубе Обаси как скаута талантов была фиктивной. По крайней мере, так утверждал журнал.



Столь серьезные обвинения не остались без внимания со стороны футбольных чиновников — правила FA и ФИФА запрещают агентам представлять интересы игроков, пока тем не исполнится 16 лет.



Однако расследование Ассоциации не подтвердило этих обвинений. Теперь дело будет закрыто, но в случае новой информации может быть возобновлено, сообщает Sky Sports.



Добавим, что Санчо провел всего два года в "Сити". Не получив своего шанса в первой команде, Джейон уехал в дортмундскую "Боруссию", где вырос в основного игрока сборной Англии и в одну из главных звезд Бундеслиги.