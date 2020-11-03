"Лестер" обыграл "Пэлас" и вернулся на третью строчку

"Лестер" одержал свою третью победу подряд в Премьер-Лиге, одолев "Кристал Пэлас" со счетом 0:2, и вернулся на третью позицию в таблице.

В первом тайме шла примерно равная игра, хотя зрелищной ее никак не назовешь. Возможно, чуть лучше смотрелись гости.



Счет был открыт уже после перерыва, на 57-й минуте. Защитник "орлов" Патрик Ван Анхольт не сумел прервать подачу углового, благодаря чему Чаглар Сеюнджю без помех пробил головой с линии вратарской — 0:1.



Попытки "Пэлас" уйти от поражения были неубедительны, а на 88-й минуте Джейми Варди сыграл в стенку с Демараем Греем и установил окончательный счет — 0:2.



Одержав свою седьмую победу в 11 первых матчах этого сезона, "Лестер" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги и продолжает сохранять отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



"Кристал Пэлас" — "Лестер". Отчет о матче