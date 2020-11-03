"Лестер" обыграл "Пэлас" и вернулся на третью строчку

Джейми Варди "Лестер" одержал свою третью победу подряд в Премьер-Лиге, одолев "Кристал Пэлас" со счетом 0:2, и вернулся на третью позицию в таблице.

В первом тайме шла примерно равная игра, хотя зрелищной ее никак не назовешь. Возможно, чуть лучше смотрелись гости.

Счет был открыт уже после перерыва, на 57-й минуте. Защитник "орлов" Патрик Ван Анхольт не сумел прервать подачу углового, благодаря чему Чаглар Сеюнджю без помех пробил головой с линии вратарской — 0:1.

Попытки "Пэлас" уйти от поражения были неубедительны, а на 88-й минуте Джейми Варди сыграл в стенку с Демараем Греем и установил окончательный счет — 0:2.

Одержав свою седьмую победу в 11 первых матчах этого сезона, "Лестер" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги и продолжает сохранять отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

"Кристал Пэлас" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 03.11.2019 20:24 # mancunia-planet
    Лестер в лч будет, значит Мэдисон хрен уйдёт на понижение (

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  2. naby-keita 03.11.2019 19:29 # naby-keita
    Лестер более уверенно побеждает своих соперников, чем тот же Челси. Вчера Уотфорд чуть не сравняли, причем на поле Челси, а тут Лестер ни единого шанса не дали хозяевам.
    Поэтому в конце сезона Лестер будет в топ-4, а Челси под вопросом еще

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  3. wolfsmensch 03.11.2019 19:05 # wolfsmensch
    прям на классе победили, молодцы! хотя матч и не особо зрелищный был

    Бентеке совсем сднил, п-ц. КП в принципе нужно толкового забивного напа найти, тогда можно будет на что-нибудь замахнуться

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  4. slash-lfc 03.11.2019 19:04 # slash-lfc
    С победой топарей. Шестьнольси опускается все ниже ехехехех.

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