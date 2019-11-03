"Арсенал" отрицает встречу с Моуриньо

"Арсенал" отрицает встречу своего спортивного директора Рауля Санллехи с бывшим наставником "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо.

Сегодня утром издание The Times сообщило, что Моуриньо произвел большое впечатление на Санллехи во время встречи за ужином.



Утверждалось, что "канониры" могут расстаться со своим главным тренером Унаи Эмери еще до международного перерыва в ноябре, чтобы затем предложить работу Моуриньо.



Однако авторитетному изданию Sky Sports стало известно от своих источников на "Эмирейтс", что никакой встречи не было, а Санллехи и Моуриньо не разговаривают друг с другом несколько лет, хотя ранее оба успели поработать в "Барселоне".



Evening Standard добавляет, что руководство "Арсенала" сохраняет веру в Эмери, несмотря на всего две победы в девяти последних матчах Премьер-Лиги и вылет из Кубка Лиги, и не собирается принимать поспешных решений.