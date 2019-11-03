Бен Дэвис жалеет Джаку
Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис заявил о своей готовности подставить плечо капитану "Арсенала" Граниту Джаке.
Джака оказался в опале у фанатов своего клуба, в оскорбительной манере покинув поле "Эмирейтс" в прошлый уикенд. Гранит был отстранен от участия в матче против "Вулверхэмптона" накануне и теперь рискует лишиться капитанской повязки.
Будучи сам футболистом, Дэвид готов отложить в сторону соперничество их клубов и приголубить Джаку.
"Я разговаривал с психологом, пока был в сборной Уэльса, и он сказал, что футболисты действительно поддаются смятению, когда миллионы людей критикуют их каждый матч".
"Это не так, если ты работаешь в магазине — твою игру судят миллионы".
"Мы находимся в стрессовом окружении. Я понимаю, что чувствуют футболисты после вечеров, когда им не удается игра. Это нормально, и об этом нужно больше разговаривать. Если это твой партнер по команде, постарайся помочь. Это все, что ты можешь сделать".
"Когда ты читаешь про Джаку и про то, как ему тяжело или что ему нужна психологическая помощь, то этого никто не хочет видеть. Нужно отложить соперничество в сторону. Если мы можем ему помочь, мы должны это сделать", — цитирует Дэвиса The Independent.
03.11.2019 17:00
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Мне интересно что в оригинале было по поводу приголубить.
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приголубить Джаку - дорога в арсенал
хотя он же петух....
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