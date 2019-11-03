Кейн не сыграет с "Эвертоном" из-за болезни

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Эвертона".

Накануне выезда "ирисок" на "Гудисон Парк" в прессе и социальных сетях поползли слухи, что Кейну, который подменяет травмированного Уго Льориса в качестве капитана "шпор", нездоровится.



Daily Mail подтверждает, что Харри действительно заболел и не сыграет против "Эвертона". Более того, бомбардир "Тоттенхэма" рискует пропустить и матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" в среду вечером.



Вместе с тем эта болезнь не должна стать помехой к вызову Кейна в сборную Англии, которая позже в этом месяце сыграет с Черногорией и Косово.



Зато, как ожидается, в воскресенье в заявку "Тоттенхэма" на матч впервые должен попасть летний новичок Райан Сессеньон.