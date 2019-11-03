Николас считает, что Эриксену не место в составе "Тоттенхэма"

Эксперт Sky Sports Чарли Николас призвал главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино убрать полузащитника Кристиана Эриксена из состава.

Как известно, Эриксен еще минувшим летом порывался покинуть "Тоттенхэм". Сейчас Кристиан приближается к заключительным шести месяцам по действующему контракту и, очевидно, не связывает свое будущее со "шпорами".



По мнению Николаса, в своем нынешнем состоянии 27-летний датчанин превратился в обузу для команды, однако это не единственная проблема "Тоттенхэма".



"Я бы не сказал, что "шпоры" играли слишком плохо с "Ливерпулем", но у них есть явные проблемы при переходе в атаку".



"Есть ли у них правильный баланс? Заслуживает ли Деле Алли быть в команде? Почему Лукас Моура не играет? В данный момент Кристиан Эриксен является для них пассажиром и не заслуживает быть в команде".



"В "Тоттенхэме" слишком много путаницы. Проблема не в тренере, а в чем-то еще. Они так и не заключили долгосрочные контракты с игроками вроде Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена".



"Данни Роуз — это несчастный случай, который вот-вот произойдет, а Серж Орье — это провал", — сообщил Николас.