Роджерс считает, что середняки Премьер-Лиги научились удерживать своих звезд
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс убежден, команды "большой шестерки" уже не могут так легко забирать лучших талантов Премьер-Лиги.
Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" удалось переманить от "лис" защитников Харри Магуайра и Аарона Ван-Биссаку, суммарно заплатив 130 миллионов фунтов.
В то же время "Кристал Пэлас", с которым "Лестеру" играть в воскресенье, сохранил вингера Уилфрида Заху.
У Роджерса есть ощущение, что середняки и аутсайдеры научились лучше удерживать своих звезд с помощью хороших денег и возможности регулярно играть в Премьер-Лиге.
"Положение команд стало гораздо крепче, нежели несколько лет назад. Раньше уход игроков на повышение был данностью. Но вспомните, что не так давно Джердан Шакири отправился из "Интера" в "Стоук".
"Мощь и престиж Премьер-Лиги плюс финансовая сила команд означают, что ты всегда будешь терять игроков, но также у тебя будут более высокие шансы удержать их".
"Это зависит от мотивации. Игроков мотивируют игровое время и деньги, и нужно уважать это, ведь их карьера так скоротечна. Всегда может найтись более интересная возможность, чтобы развиваться и прогрессировать", — цитирует Роджерса Sky Sports.
03.11.2019 14:00
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Говорит чел, продавший Магвайера (звезду Лестера) и купивший Айозе (звезду Ньюкасл)
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Ну хз-хз, Щ0льсбери Азара не удержал.
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Все по делу Бренди))
И это радует и огорчает одновременно...)
Ведь это укрепляет конкуренцию в лиге, деньги льются рекой, но топ 6 плавно стал топ 2! Ливерпуль и Манчестер Сити два гранда, недосягаемы остальным уже второй сезон(ни чего не напоминает, есть тут одна такая лига). И пока говорить не о чем, когда Лестер конкурент Тотнему, Юнайтед, Челси и Арсеналу - это контрольный...))
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Лестер сам теперь в топ-6 на постоянке.
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