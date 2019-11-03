Роджерс считает, что середняки Премьер-Лиги научились удерживать своих звезд

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс убежден, команды "большой шестерки" уже не могут так легко забирать лучших талантов Премьер-Лиги.

Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" удалось переманить от "лис" защитников Харри Магуайра и Аарона Ван-Биссаку, суммарно заплатив 130 миллионов фунтов.



В то же время "Кристал Пэлас", с которым "Лестеру" играть в воскресенье, сохранил вингера Уилфрида Заху.



У Роджерса есть ощущение, что середняки и аутсайдеры научились лучше удерживать своих звезд с помощью хороших денег и возможности регулярно играть в Премьер-Лиге.



"Положение команд стало гораздо крепче, нежели несколько лет назад. Раньше уход игроков на повышение был данностью. Но вспомните, что не так давно Джердан Шакири отправился из "Интера" в "Стоук".



"Мощь и престиж Премьер-Лиги плюс финансовая сила команд означают, что ты всегда будешь терять игроков, но также у тебя будут более высокие шансы удержать их".



"Это зависит от мотивации. Игроков мотивируют игровое время и деньги, и нужно уважать это, ведь их карьера так скоротечна. Всегда может найтись более интересная возможность, чтобы развиваться и прогрессировать", — цитирует Роджерса Sky Sports.