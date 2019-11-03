Клопп не считает Мане симулянтом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп встал на защиту своего нападающего Садио Мане, обвиненного в симуляции.

Заработав пенальти в недавних матчах против "Лестера" и "Тоттенхэма", в субботу против "Астон Виллы" Мане получил за свое падение в чужой штрафной площади желтую карточку.



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не упустил возможность упрекнуть Садио, однако Клопп спешит защитить сенегальца, который отметился результативной передачей и победным голом на "Вилла Парк".



"Если вы посмотрите повторы, то он получил желтую карточку определенно не за нырок, потому что там был контакт, однако нам остается смириться с этим решением".



"Затем толпа пыталась сделать его положение еще менее комфортным, но в случае с Садио это невозможно. После желтой карточки он не выпал из игры, даже при оборонительных действиях", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.