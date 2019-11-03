Ришарлисон призывает не винить Силву в плохом старте сезона

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон призвал не винить главного тренера Марку Силву за невыразительный старт сезона.

Силва оказался под колоссальным давлением, выиграв только три из 10 первых матчей нового сезона Премьер-Лиги. Потратив 110 миллионов фунтов минувшим летом, сейчас "ириски" находятся в одой строчке от зоны вылета.



Тем не менее, Ришарлисон спешит заступиться за своего наставника. Игроки "Эвертона" ощущают ответственность за результат и даже провели командное собрание после недавнего поражения от "Бернли".



"Сейчас настало время, чтобы отделить мужчин от мальчиков. Это был сложный период, но нельзя во всем винить тренера. Это мы выходим на поле, и мы должны нести ответственность".



"Это игра 11 на 11, и именно мы должны играть на победу, но порой наша игра оставляет желать лучшего. Мы понимаем, под каким давлением находимся — все мы".



"Игроки старались изо всех сил, но мы не добивались хороших результатов, поэтому мы провели командное собрание. Мы спросили друг друга: "Что происходит? В чем причина? Как мы можем это исправить?"



"Это было после матча с "Бернли", когда мы пропустили после углового. Всю следующую неделю на тренировках мы отрабатывали оборонительные действия при стандартах".



"Это хорошо, что игроки видят в себе изъяны и стараются исправиться. На прошлой неделе мы победили "Вест Хэм", а против "Брайтона" три очка были у нас в кармане, прежде чем они получили пенальти, который увидела только VAR".



"Мы остались разочарованы, но во вторник мы победили "Уотфорд" и достигли 1/4 финала Кубка Лиги — а теперь впереди у нас классный матч против "Тоттенхэма", — цитирует Ришарлисона Daily Mirror.