Моуриньо отужинал с директором "Арсенала"
Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи провел деловую встречу за ужином с экс-главным тренером "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо.
В своем втором сезоне при Унаи Эмери "канониры" не демонстрируют никакого прогресса — их игра в обороне по-прежнему ужасна, а задача по возвращению в Лигу Чемпионов выглядит непосильной.
По информации The Times, боссы лондонского клуба уже задумываются о том, чтобы расстаться с Эмери и пригласить на его место Моуриньо, который находится в поисках подходящего проекта.
Во время совместного ужина Моуриньо поделился своим видением на текущее положение вещей в "Арсенале" и произвел большое впечатление на Санллехи.
Также сообщается, что Эмери находится всего в одном-двух плохих результатах от увольнения и может лишиться работы еще до международного перерыва в ноябре.
03.11.2019 11:00
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Последние комментарии:
На самом деле Арс много бабла не даст, а Моуру уже его класть некуда. Классный тренер (был), может его опыта хватит, чтобы их хотябы в топ 4 вернуть
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Маур в Арсенале - это интересно. На самом деле Арсеналу и так и так хана, может он хоть че-то изменит... Ему уже никакой топ клуб типа Реала, Барсы, Баварии или ПСЖ работу не предложит. Арс - один из лучших вариантов для него. Ну а что сделать когда дома Арс не может обыграть ни одной команды второго десятка АПЛ.
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ГовноТренер идет в ГовноКлуб...Пиздец Арсеналу,здравствуй Чемпионшип:)
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Хз-хз, Мауру топовые футболисты нужны, а это не к Арсеналу точно.
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у Ёзила забрезжил шанс на горизонте
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hxaka -toreira
pepe-ozil-obama
lyaka
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Отужинал его в попу
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Я бы предпочел Аллегри.
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ну если он даже синих обрыганов впервые за 50 лет привел к чемпионству тренер наверное не плохой. Но не Арсенала.
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Только не Моуринью! Этот еще больше накосяпурит и будет уволен, оставив команду в состоянии Манчестер Юнайтед
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Венгер в басейне перевернулся.
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Ахах нормально
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Кто арсенал ужинает тот его и танцует
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Неужели Арсенал обезглавит?
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