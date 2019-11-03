Моуриньо отужинал с директором "Арсенала"

Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи провел деловую встречу за ужином с экс-главным тренером "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо.

В своем втором сезоне при Унаи Эмери "канониры" не демонстрируют никакого прогресса — их игра в обороне по-прежнему ужасна, а задача по возвращению в Лигу Чемпионов выглядит непосильной.



По информации The Times, боссы лондонского клуба уже задумываются о том, чтобы расстаться с Эмери и пригласить на его место Моуриньо, который находится в поисках подходящего проекта.



Во время совместного ужина Моуриньо поделился своим видением на текущее положение вещей в "Арсенале" и произвел большое впечатление на Санллехи.



Также сообщается, что Эмери находится всего в одном-двух плохих результатах от увольнения и может лишиться работы еще до международного перерыва в ноябре.