Моуриньо отужинал с директором "Арсенала"

Жозе Моуриньо и Месут Озил Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи провел деловую встречу за ужином с экс-главным тренером "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо.

В своем втором сезоне при Унаи Эмери "канониры" не демонстрируют никакого прогресса — их игра в обороне по-прежнему ужасна, а задача по возвращению в Лигу Чемпионов выглядит непосильной.

По информации The Times, боссы лондонского клуба уже задумываются о том, чтобы расстаться с Эмери и пригласить на его место Моуриньо, который находится в поисках подходящего проекта.

Во время совместного ужина Моуриньо поделился своим видением на текущее положение вещей в "Арсенале" и произвел большое впечатление на Санллехи.

Также сообщается, что Эмери находится всего в одном-двух плохих результатах от увольнения и может лишиться работы еще до международного перерыва в ноябре.


Метки Арсенал, Моуриньо, Санллехи

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. mrork 03.11.2019 13:00 # mrork
    На самом деле Арс много бабла не даст, а Моуру уже его класть некуда. Классный тренер (был), может его опыта хватит, чтобы их хотябы в топ 4 вернуть

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  2. mrork 03.11.2019 12:56 # mrork
    Маур в Арсенале - это интересно. На самом деле Арсеналу и так и так хана, может он хоть че-то изменит... Ему уже никакой топ клуб типа Реала, Барсы, Баварии или ПСЖ работу не предложит. Арс - один из лучших вариантов для него. Ну а что сделать когда дома Арс не может обыграть ни одной команды второго десятка АПЛ.

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  3. liverpool1892est 03.11.2019 12:06 # liverpool1892est
    ГовноТренер идет в ГовноКлуб...Пиздец Арсеналу,здравствуй Чемпионшип:)

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  4. sausage 03.11.2019 11:46 # sausage
    Хз-хз, Мауру топовые футболисты нужны, а это не к Арсеналу точно.

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  5. superperez101 03.11.2019 11:41 # superperez101
    у Ёзила забрезжил шанс на горизонте

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  6. chr1s8rown 03.11.2019 11:37 # chr1s8rown
    hxaka -toreira
    pepe-ozil-obama
    lyaka

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  7. mufc1994 03.11.2019 11:34 # mufc1994
    Отужинал его в попу

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  8. acceptodessa 03.11.2019 11:25 # acceptodessa
    Я бы предпочел Аллегри.

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  9. acceptodessa 03.11.2019 11:24 # acceptodessa
    ну если он даже синих обрыганов впервые за 50 лет привел к чемпионству тренер наверное не плохой. Но не Арсенала.

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  10. denkik 03.11.2019 11:15 # denkik
    Только не Моуринью! Этот еще больше накосяпурит и будет уволен, оставив команду в состоянии Манчестер Юнайтед

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  11. pettrovich1985 03.11.2019 11:08 # pettrovich1985
    Венгер в басейне перевернулся.

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  12. chebrec 03.11.2019 11:03 # chebrec
    Ахах нормально

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  13. j-silver 03.11.2019 11:01 # j-silver
    Кто арсенал ужинает тот его и танцует

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  14. mancunia-planet 03.11.2019 11:00 # mancunia-planet
    Неужели Арсенал обезглавит?

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