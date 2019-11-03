Сульшер посетовал на недостаток мастерства у "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что его команде не хватило мастерства, чтобы вернуться от "Борнмута" с очками.
Накануне "красные дьяволы" потерпели минимальное поражение в гостях у "вишенок", пропустив так называемый "гол в раздевалку" — перед самым окончанием первого тайма.
После этого поражения Сульшер чувствует, что его команда не сможет попасть в топ-4 Премьер-Лиги, если не научится выигрывать такие матчи.
"Когда приезжаешь в такие места, это становится проверкой твоего характера, особенно когда ты проигрываешь 1:0 к перерыву. Думаю, мы отреагировали во втором тайме. По крайней мере, мы старались".
"Мы не опускали руки, но в конце концов недостаток мастерства не позволил нам набрать очко или три".
"Теперь нам нужно реабилитироваться, потому что ты должен выигрывать такого рода матча, если хочешь сражаться за попадание в топ-4. Сегодня мы расстроены", — цитирует Сульшера Daily Mail.
03.11.2019 10:00
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Последние комментарии:
stop being shit at football
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Чииивоооооо???!!!
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Наконец он сказал, что у него не достаточно классные игроки, а то все время защищает. Я бы поменял 40% состава
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Куда он делся этот класс?
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Вот тут прав, мастерства не хватило, и, прежде всего, тренерского.
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Класса не хватает
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Это скамы, игра с челси фартонула - не всегда же везет, надо и умеет играть футбол.
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