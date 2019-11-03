Сульшер посетовал на недостаток мастерства у "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что его команде не хватило мастерства, чтобы вернуться от "Борнмута" с очками.

Накануне "красные дьяволы" потерпели минимальное поражение в гостях у "вишенок", пропустив так называемый "гол в раздевалку" — перед самым окончанием первого тайма.



После этого поражения Сульшер чувствует, что его команда не сможет попасть в топ-4 Премьер-Лиги, если не научится выигрывать такие матчи.



"Когда приезжаешь в такие места, это становится проверкой твоего характера, особенно когда ты проигрываешь 1:0 к перерыву. Думаю, мы отреагировали во втором тайме. По крайней мере, мы старались".



"Мы не опускали руки, но в конце концов недостаток мастерства не позволил нам набрать очко или три".



"Теперь нам нужно реабилитироваться, потому что ты должен выигрывать такого рода матча, если хочешь сражаться за попадание в топ-4. Сегодня мы расстроены", — цитирует Сульшера Daily Mail.