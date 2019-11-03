Сульшер посетовал на недостаток мастерства у "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что его команде не хватило мастерства, чтобы вернуться от "Борнмута" с очками.

Накануне "красные дьяволы" потерпели минимальное поражение в гостях у "вишенок", пропустив так называемый "гол в раздевалку" — перед самым окончанием первого тайма.

После этого поражения Сульшер чувствует, что его команда не сможет попасть в топ-4 Премьер-Лиги, если не научится выигрывать такие матчи.

"Когда приезжаешь в такие места, это становится проверкой твоего характера, особенно когда ты проигрываешь 1:0 к перерыву. Думаю, мы отреагировали во втором тайме. По крайней мере, мы старались".

"Мы не опускали руки, но в конце концов недостаток мастерства не позволил нам набрать очко или три".

"Теперь нам нужно реабилитироваться, потому что ты должен выигрывать такого рода матча, если хочешь сражаться за попадание в топ-4. Сегодня мы расстроены", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2019 10:00

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  1. dallaslp 03.11.2019 10:47 # dallaslp
    stop being shit at football

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  2. chebrec 03.11.2019 10:28 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

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  3. lambert757 03.11.2019 10:26 # lambert757
    Наконец он сказал, что у него не достаточно классные игроки, а то все время защищает. Я бы поменял 40% состава

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  4. chelsiukpro 03.11.2019 10:21 # chelsiukpro
    Куда он делся этот класс?

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  5. sausage 03.11.2019 10:10 # sausage
    Вот тут прав, мастерства не хватило, и, прежде всего, тренерского.

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  6. mancunia-planet 03.11.2019 10:09 # mancunia-planet
    Класса не хватает

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  7. emirbukharskiy 03.11.2019 10:03 # emirbukharskiy
    Это скамы, игра с челси фартонула - не всегда же везет, надо и умеет играть футбол.

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