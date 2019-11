Прогнозы на воскресные матчи 11-го тура Премьер-Лиги

В воскресенье 3 ноября в английской Премьер-Лиге будут сыграны два матча. "Кристал Пэлас" будет принимать метящий на место в топ-4 "Лестер", а кризисный "Тоттенхэм" отправится в гости к "Эвертону" в Ливерпуль. Прогнозы и статистический разбор этих поединков — в традиционном материале FAPL.ru.





КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР

Воскресенье, 3 ноября, 17:00



"Лестер" выдал настоящее шоу в Саутгемптоне, громко заявив о собственных амбициях. Во вторник Брендан Роджерс посчитал нужным использовать целый ряд основных игроков в матче Кубка Лиги против "Бертона", гарантировав выход в четвертьфинал. Заметно, что уверенность в себе "лис" возрастает с каждой игрой, и сейчас они похожи на реального соискателя путевок в Лигу Чемпионов. Но "Кристал Пэлас" будет неудобным противником для "Лестера", так как умеет эффективно играть без мяча и не будет идти вперед большими силами. Кроме того, в четырех последних встречах этих команд неизбежно побеждали именно "орлы", причем трижды — с крупным счетом.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Кристал Пэлас" выиграл и в первом тайме, и во всем матче в четырех последних встречах с "Лестером";

- в пяти последних домашних матчах "Пэлас" проходил тотал меньше 2.5 голов;

- "Кристал Пэлас" выиграл четыре последних матча с "Лестером", забив в них 13 мячей.



Прогноз Who Scored: 0:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Лестера" — 2.15 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Пэлас" заработали на "Эмирейтс" 26-е очко в выездных матчах 2019 года, а в этом сезоне победить "орлов" не "Селхерст Парк" смог только "Манчестер Сити". Не сомневайтесь, "Лестер" тут ждет жесткая проверка амбиций, но я ожидаю, что команда Брендана Роджерса с ней справится. Против несчастных "святых", оставшихся в меньшинстве, "Лестер" показал выдающуюся игру, и я наслаждался тем фактом, что они настолько безжалостны, не сбавляя обороты. Эта игра будет из другой оперы — очень жесткой, но я жду, что гости тут возьмут три очка.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Лестера" — 2.15 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Лестер" сейчас на абсолютном кураже. Каждый раз, когда я вижу их, они были хороши. Они сильная команда с большой энергией, высоким темпом и организацией — тут каждый знает свою работу. У "Кристал Пэлас" не было такого впечатляющего старта, но они в топ-6 и также играют хорошо, пусть и немного в другой футбол. Свой характер они показали в воскресенье, когда отыгрались в матче с "Арсеналом". Мне кажется, эта игра может пойти по сценарию "орлов" — команда Роя Ходжсона не очень любит форсировать игру, но "Лестер" охотно будет атаковать. "Пэлас" — очень хорошо организованная команда, способная опускаться глубоко и играть на контратаках. Я думаю, они хорошо выполнят свою работу в воскресенье.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Чарли Николаса: 1:1



ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ

Воскресенье, 3 ноября, 19:30



"Эвертон" и "Тоттенхэм" неудачно стартовали и пока что и близко не оправдывают ожиданий своих болельщиков. И Марку Силва, и Маурисио Почеттино находятся под давлением и ходят в числе фаворитов на следующую отставку сезона, потому — этот матч очень важен для тех и других. В домашних матчах "Эвертон" выглядит значительно лучше, чем в выездных, и очень мало пропускает, но "Тоттенхэм" — далеко не самый удобный противник для "ирисок", забивший им в прошлом сезоне восемь мячей в двух встречах. Всего же в последних пяти матчах со "шпорами" голкиперы "ирисок" пропустили 18 мячей!



Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" непобедим в 13 матчах кряду против "Эвертона" во всех соревнованиях;

- "шпоры" забивали как минимум дважды в пяти последних встречах с "ирисками";

- "Тоттенхэм" пропускал как минимум дважды в девяти из 11 последних выездных матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.5 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Шпоры" забили шесть голов на "Гудисон Парк" в прошлом сезоне, и я ожидаю, что команда Маурисио Почеттино наберет три очка против "Эвертона". "Ириски" были настолько неудачливы, что не смогли набрать очки против "Брайтона", а вот "шпоры" должны быть польщены счетом на "Энфилде" в воскресенье, создав проблемы "Ливерпулю". Такой игры против "Эвертона" может хватить, чтобы увезти три очка в столицу с "Гудисон Парк".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Тоттенхэма" и обе забьют — 4.2 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Тоттенхэм" не сделал ничего особенного, когда я наблюдал их поражение 2:1 от "Ливерпуля" на "Энфилде" в прошлое воскресенье. Если бы Сон забил, а не попал в перекладину, когда "шпоры" вели 0:1, результат мог бы быть другим, но вы должны помнить, сколько сейвов совершил Гассанига. Превзойти "Эвертон" не так уж сложно, и хотя "шпоры" в последнее время не демонстрировали свою лучшую игру, я все же думаю, что они достаточно сильны, чтобы обыграть "Эвертон". Чем это закончится для находящегося под давлением Марку Силвы? Я не знаю.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru