Андре Онана может занять место Льориса в воротах "Тоттенхэма"

Голкипер "Аякса" Андре Онана может сменить Уго Льориса в воротах "Тоттенхэма".

В данный момент Льорис, в декабре отмечающий 33-летие, находится вне игры с травмой локтя и вернется на поле уже в следующем календарном году.



На протяжении нескольких предыдущих месяцев форма Уго вызывала большие вопросы, что заставило "шпор" задуматься о поисках преемника для капитана сборной Франции, утверждает The Sun.



Игроком, который следующим летом может сменить Льориса в качестве первого номера "Тоттенхэма", может стать Онана, который обратил на себя внимание лондонского клуба во время полуфинальных матчей Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



"Аякс" открыт к продаже 23-летнего камерунца по правильной цене, которая в данный момент составляет 30-35 миллионов фунтов.