Андре Онана может занять место Льориса в воротах "Тоттенхэма"
Голкипер "Аякса" Андре Онана может сменить Уго Льориса в воротах "Тоттенхэма".
В данный момент Льорис, в декабре отмечающий 33-летие, находится вне игры с травмой локтя и вернется на поле уже в следующем календарном году.
На протяжении нескольких предыдущих месяцев форма Уго вызывала большие вопросы, что заставило "шпор" задуматься о поисках преемника для капитана сборной Франции, утверждает The Sun.
Игроком, который следующим летом может сменить Льориса в качестве первого номера "Тоттенхэма", может стать Онана, который обратил на себя внимание лондонского клуба во время полуфинальных матчей Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
"Аякс" открыт к продаже 23-летнего камерунца по правильной цене, которая в данный момент составляет 30-35 миллионов фунтов.
03.11.2019 09:00
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Последние комментарии:
Тотенхем это Аякс в Лондоне :)))
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Онана, вотс май нейм..
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Надо брать...черная версия Нойер v.2.0.
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