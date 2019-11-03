Андре Онана может занять место Льориса в воротах "Тоттенхэма"

Андре Онана Голкипер "Аякса" Андре Онана может сменить Уго Льориса в воротах "Тоттенхэма".

В данный момент Льорис, в декабре отмечающий 33-летие, находится вне игры с травмой локтя и вернется на поле уже в следующем календарном году.

На протяжении нескольких предыдущих месяцев форма Уго вызывала большие вопросы, что заставило "шпор" задуматься о поисках преемника для капитана сборной Франции, утверждает The Sun.

Игроком, который следующим летом может сменить Льориса в качестве первого номера "Тоттенхэма", может стать Онана, который обратил на себя внимание лондонского клуба во время полуфинальных матчей Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

"Аякс" открыт к продаже 23-летнего камерунца по правильной цене, которая в данный момент составляет 30-35 миллионов фунтов.


Метки Аякс, Онана, Тоттенхэ

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 03.11.2019 10:26 # chelsiukpro
    Тотенхем это Аякс в Лондоне :)))

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  2. sisyazavr 03.11.2019 09:41 # sisyazavr
    Онана, вотс май нейм..

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  3. liverpool1892est 03.11.2019 09:12 # liverpool1892est
    Надо брать...черная версия Нойер v.2.0.

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