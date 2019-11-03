"Юнайтед" хочет купить Тимо Вернера в январе

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Всего 13 забитых голов в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги делают приглашение нападающего абсолютным приоритетом для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на зимнее трансферное окно.



Ранее с переездом на "Олд Траффорд" в январе связывали Марио Манджукича из "Ювентуса", Муссу Дембеле из "Лиона" и даже Златана Ибрагимовича из "ЛА Гэлакси".



Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что "Юнайтед" готов остановить свой выбор на Вернере, который забил 74 гола в 129 матчах за "РБ Лейпциг".



При этом "дьяволам" придется приложить определенные усилия, чтобы переманить 23-летнего немца в январе, потому что "РБ Лейпциг" надеется сохранить свою звезду минимум до конца сезона, а еще одним претендентом на Тимо может стать "Ливерпуль".