Лэмпард предупредил об опасности VAR

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил, что использование VAR становится опасным для Премьер-Лиги.

Вводя систему видопомощи рефери, Премьер-Лига обещала, что VAR будет использоваться только для исправления явных ошибок.



Однако в выездном для "Челси" матче против "Уотфорда" система VAR наградила соперника "синих" пенальти, углядев фол в спорной ситуации, и это вызывает тревогу у Лэмпарда.



"Любое решение, на принятие которого уходит так много времени, говорит о том, что они не уверены, так почему они не используют монитор у поля?"



"Я знаю, что использование мониторов может подвергнуть рефери давлению, потому что каждый фанат будет требовать от него определенного решения".



"Но мы говорим о серых зонах, и мы меняем решения лишь потому, что какой-то арбитр, который где-то находится, больше склоняется к пенальти, нежели рефери на поле. Думаю, это очень опасная вещь".



"Мы подбрасываем монету каждый день", — цитирует Лэмпарда BBC.