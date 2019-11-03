Лэмпард предупредил об опасности VAR

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил, что использование VAR становится опасным для Премьер-Лиги.

Вводя систему видопомощи рефери, Премьер-Лига обещала, что VAR будет использоваться только для исправления явных ошибок.

Однако в выездном для "Челси" матче против "Уотфорда" система VAR наградила соперника "синих" пенальти, углядев фол в спорной ситуации, и это вызывает тревогу у Лэмпарда.

"Любое решение, на принятие которого уходит так много времени, говорит о том, что они не уверены, так почему они не используют монитор у поля?"

"Я знаю, что использование мониторов может подвергнуть рефери давлению, потому что каждый фанат будет требовать от него определенного решения".

"Но мы говорим о серых зонах, и мы меняем решения лишь потому, что какой-то арбитр, который где-то находится, больше склоняется к пенальти, нежели рефери на поле. Думаю, это очень опасная вещь".

"Мы подбрасываем монету каждый день", — цитирует Лэмпарда BBC.


Метки VAR, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 03.11.2019 07:20 # liverfun
    Уже давно об этом сказали, вот будет собрание представителей клубов и судей, там нужно будет это обсудить и заставить главногл судью самому смотреть эпизоды

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  2. blayzer 03.11.2019 07:13 # blayzer
    Да. Он прав.

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  3. chebrec 03.11.2019 07:06 # chebrec
    Судья продажная казьёль ти!

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