Юрген Клопп недоволен работой VAR

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал работу системы VAR на матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Вырвать победу на "Вилла Парк" со счетом 1:2 подопечным Клоппа удалось только в компенсированное время — "красные" достойно отреагировали на все трудности, с которыми столкнулись в этом матче.



Большое влияние на течение этого матча оказала VAR, которая одобрила гол Трезеге в ворота "Ливерпуля", но отменила забитый Роберто Фирмино мяч.



Объясняя отменный гол нападающего "Ливерпуля", официальный аккаунт Премьер-Лиги в твиттере сообщил, что в офсайд угодила подмышка Фирмино. Кому-то это показалось смешным, но только не Клоппу.



"Когда мы разговариваем о серьезных моментах, очень серьезных моментах в футболе, то это неправильно, если в такие моменты каждый хочет смеяться".



"Это слишком серьезно. Тренеров увольняют за проигранные матчи. Они (футбольные чиновники) должны прояснить, как это работает".



"Я не говорю, что кто-либо делает это умышленно. Мой аналитик показал мне эту картинку после матча, и я не увидел офсайда. Естественно, они не делают это умышленно, но нужно разобраться в кое-каких вещах".



"Никто не говорит о попадании мяча в руку Мэтта Таргетта, потому что рефери не дал свистка. Был ли там пенальти? В старые добрые времена за остановленный рукой удар назначался пенальти".



"Такие решения бывают либо за тебя, либо против тебя, и это не проблема — нам просто нужно, чтобы эта новая система помогала игре, а не запутывала ее. Это в интересах всех нас", — цитирует Клоппа Daily Mail.





