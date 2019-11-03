Гвардиола: "Иногда Мане ныряет"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил актерское мастерство нападающего "Ливерпуля" Садо Мане.

В субботу Мане уже в компенсированное время принес "красным" победу 1:2 над "Астон Виллой". В этом же матче Садио получил желтую карточку за неудачную попытку заработать пенальти, и Гвардиола не оставил это без внимания.



"За последние годы подобное часто происходило с "Ливерпулем". Мане забивает поздние голы, потому что он обладает особенным талантом".



"Иногда он ныряет. Иногда он проявляет свое умение забивать невероятные голы на последней минуте. Он талантлив".



"Если это происходит раз или два, можно сказать "нам повезло". Но за последние два сезона это происходило очень, очень много раз — у них есть особый характер, чтобы забивать поздние голы".



"Нас волнует своя игра. Мы знаем, какой команде мы будем противостоять — они одержали 10 побед и только раз сыграли вничью. На следующей неделе мы отправимся к ним на "Энфилд", — сообщил Гвардиола BBC.