Гвардиола: "Иногда Мане ныряет"

Садио Мане Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил актерское мастерство нападающего "Ливерпуля" Садо Мане.

В субботу Мане уже в компенсированное время принес "красным" победу 1:2 над "Астон Виллой". В этом же матче Садио получил желтую карточку за неудачную попытку заработать пенальти, и Гвардиола не оставил это без внимания.

"За последние годы подобное часто происходило с "Ливерпулем". Мане забивает поздние голы, потому что он обладает особенным талантом".

"Иногда он ныряет. Иногда он проявляет свое умение забивать невероятные голы на последней минуте. Он талантлив".

"Если это происходит раз или два, можно сказать "нам повезло". Но за последние два сезона это происходило очень, очень много раз — у них есть особый характер, чтобы забивать поздние голы".

"Нас волнует своя игра. Мы знаем, какой команде мы будем противостоять — они одержали 10 побед и только раз сыграли вничью. На следующей неделе мы отправимся к ним на "Энфилд", — сообщил Гвардиола BBC.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Мане, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 03.11.2019 00:53 # beatles-red
    Скорее приукрашает. Факт, что бьют по ногам

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  2. slash-lfc 03.11.2019 00:38 # slash-lfc
    Какого хуя Лыска вообще говорит о Мане?

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  3. tyhonovecky 03.11.2019 00:31 # tyhonovecky
    Просто КОРОЛЬ АПЛ!!!

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  4. dannylucker 03.11.2019 00:24 # dannylucker
    согласен, раьше у нас таким стерлинг занимался, теперь мане перехватил инициативу

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  5. gerrard08 03.11.2019 00:17 # gerrard08
    Ныряет стерлинг. Мане просто падает когда его бьют по ноге.

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  6. role-playin 03.11.2019 00:06 # role-playin
    Иногда мане ныряет, иногда клопп ротирует, так и побеждают.

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