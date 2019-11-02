Эмери намекнул, что отдаст капитанскую повязку Обамеянгу

Пьер-Эмерик Обамеянг Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может забрать у полузащитника Гранита Джаки звание основного капитана команды.

Спустя неделю после выходки Джаки в матче против "Кристал Пэлас" Эмери до сих пор не прояснил, как клуб накажет провинившегося игрока и останется ли Гранит капитаном.

На субботний матч против "Вулверхэмптона", от участия в котором Джака был отстранен, "канониров" с капитанской повязкой вывел Обамеянг. Именно Пьер-Эмерик открыл счет, забив свой 50-й гол за клуб.

После ничьей 1:1 Эмери спросили, может ли Обамеянг стать капитаном на постоянной основе.

"Он мог бы. Думаю, он справился бы с этой ответственностью, и сегодня он подтвердил это. Он один из наших капитанов, и я думаю, он может взять эту ответственность на себя, однако нам нужно сперва проанализировать игру и ситуацию перед следующим матчем, а там мы решим", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, капитаны, Обамеянг, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 23:00

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  1. dallaslp 02.11.2019 23:36 # dallaslp
    скоро будут на "У-Е-ФА" разыгрывать

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  2. skydreams 02.11.2019 23:22 # skydreams
    Жду, когда повязка дойдет до Озила, должен всех пережить))

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  3. recyjoed 02.11.2019 23:19 # recyjoed
    что за команда...

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