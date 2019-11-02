Клопп не думает, что "Ливерпуль" пройдет весь сезон без поражений

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не верит, что его команд пройдет весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

Благодаря двум поздним голам, "красным" удалось вырвать победу 1:2 против "Астон Виллы" в субботу и с помощью этого результата продлить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до 28 матчей, включая прошлый сезон.



Прежде только "Арсеналу" (2003/04) удавалось пройти всю дистанцию непобежденным, однако Клопп не думает о покорении этого рекорда.



"Это невозможно, если играть так, как играли мы до пропущенного гола. Не сказать, что это было плохо — напротив, мы играли в хороший футбол, но это не тот победный настрой, который нам необходим".



"Скорее всего, это невозможно, но мы не думаем об этом, если честно. Мы думаем о том, как нам выиграть следующий матч и матч за ним", — сообщил Клопп Sky Sports.