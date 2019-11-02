"Челси" переиграл на выезде "Уотфорд"

Тэмми Абрахэм Голы Тэмми Абрахэма и Кристиана Пулишича обеспечили "Челси" победу над последней командой Премьер-Лиги в лице "Уотфорда" — 1:2.

В старте обеих команд произошло по семь изменений относительно матчей в Кубке Лиги посреди недели. У "шершней" в составе можно было наблюдать Тома Клеверли и Андре Грея, у "синих" — Эмерсона Палмери.

Чтобы найти путь к воротам худшей команды Премьер-Лиги, "Челси" потребовалось только четыре минуты. Жоржиньо из глубины поля вырезал передачу по центру на линию штрафной, где открылся Тэмми Абрахэм и перебросил мяч через голкипера — 0:1.

В дальнейшем "Уотфорд" мало чем мог порадовать своих фанатов — гости смотрелись гораздо лучше, создав ряд моментов, чтобы удвоить счет. Несколько раз хозяев спас Фостер — как, например, на 43-й минуте, переведя дальний удар Мейсона Маунта в перекладину.

На 55-й минуте защитники "шершней" снова оставили Фостера на растерзание, и на сей раз Бен уже не выручил. Ворвавшись во вратарскую, Кристиан Пулишич в касание замкнул прострел Абрахэма — 0:2.

Если кто-то у хозяев и старался изменить ситуацию, помимо Фостера, то это Жерар Деулофеу. Именно испанец за 12 минут до конца заработал пенальти, который сам же и реализовал — 1:2.

Гол Деулофеу с пенальти слегка подпортил впечатление от игры "Челси", который в концовке выглядел невнятно. Впрочем, "Уотфорд" был таким весь матч. Спасти хозяев от поражения мог только Фостер, пришедший к чужим воротам, но Кепа Аррисабалага потащил удар своего коллеги в компенсированное время.

Итоговый счет не отражает то громадное преимущество, которое имел "Челси". "Уотфорд" наглядно показал, почему располагается на самом дне таблицы, и лишь сейвы Бена Фостера позволили "шершням" проиграть с приличным счетом.

"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 22:25

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 02.11.2019 23:41 # mufc1994
    Надеюсь, самые большие негры в Англии найдут голума и вые6ут его так жёстко, что он решит уволиться из МЮ

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  2. alexminck 02.11.2019 23:32 # alexminck
    10.11. Ливерпуль - Сити. Ох чо будет тут творится

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  3. sanchezz 02.11.2019 23:30 # sanchezz
    10 Манчестер Юнайтед 11 13

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  4. mufc1994 02.11.2019 23:22 # mufc1994
    6лять да как можно поддерживать срульшера после его тупых вью? Сука, с е6аными аутсайдерами и середняками он надеется забить первым, говорит, что надеется остановить норвич (куда сука останавливать?!) вот серьёзного, я просто не понимаю, команда так и будет ментально ничтожеством, но вы и дальше болейте за срульшера, особенно xуесос с каррик.сpу.

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  5. ono 02.11.2019 23:20 # ono
    Вам всем пора летать, детишки. Засиделись вы тут

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  6. narcot 02.11.2019 23:11 # narcot
    стопудова везли в дагестан обезьяне хабибу

    Перевозку группы итальянских тигров, застрявших на границе Польши и Беларуси по дороге в Дагестан, доверили компании, которая занимается транспортировкой лошадей и не оборудовала грузовик под крупных кошачьих, рассказал «РИА Новости» представитель Лиги противников вивисекции (Lega Anti Vivisezione, LAV) Андреа Казини. Ранее сообщалось, что грузовик с десятью тиграми выехал из итальянского города Латина в Дагестан 22 октября. В субботу, 26 октября, водитель пересек польско-белорусскую границу. Пограничная служба Польши беспрепятственно пропустила грузовик, однако белорусские пограничники отказались впускать его на территорию страны. Один из тигров погиб.

    По словам Казини, животные были приобретены на частном семейном предприятии, которое выращивает на продажу и дрессирует тигров и другие родственные им виды.

    — Это довольно известная в Италии семья. Раньше они еще занимались медведями и приматами, но сейчас это стало запрещено, — заявил собеседник агентства.

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  7. caxar 02.11.2019 23:00 # caxar
    Сталин и его сталинки - топ
    хрущев хохлопенс е6аный со своими хрущевками - нетоп
    вывод: хохлов всех надо уничтожить, тараканы е6аные

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  8. shymkentski 02.11.2019 23:00 # shymkentski
    Мората там стал тащером Атлетико, 4 матч подряд забивает

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  9. thegodfather 02.11.2019 22:58 # thegodfather
    щас важнейших 4 матча для пенсов
    аякс
    кристал пэлэс без жоржа
    сити выезд
    и сразу валя выезд

    будет важко

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  10. ono 02.11.2019 22:58 # ono
    Как же горят пенсопитеки на правду. Забавные зверьки. Пора летать

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  11. caxar 02.11.2019 22:57 # caxar
    чтд уахахах, у посона пукан вулкан

    Это у тебя отскок жидких мозгов.Наебенься пургена просрись и будет тебе счастье. от 02.11.2019 22:55

    АНАЛитик иди проспись. от 02.11.2019 22:50

    Твоя колбаса отскочила уебан от 02.11.2019 22:49

    Cудья чмо конченое. от 02.11.2019 22:48


    Источник: http://fapl.ru/users/chelsea2009/

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  12. caxar 02.11.2019 22:56 # caxar
    Как же легко воспламеняются пенсы кек. Пару лет без трофеев с сутулым вообще ударят им прямиком по кукухам. Скриньте. Никаких трофеев для сутульси, даже ссаные КЛ им не видать

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  13. thegodfather 02.11.2019 22:55 # thegodfather
    все претенденты на чемпик выиграли по 2-1 в этом туре

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  14. shymkentski 02.11.2019 22:49 # shymkentski
    Помните был же такой парень Карим, таджик болеющий за Челси, куда он пропал ?!

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  15. chelsea2009 02.11.2019 22:48 # chelsea2009
    Cудья чмо конченое.

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  16. slash-lfc 02.11.2019 22:47 # slash-lfc
    Позорный отскок Шестьнольси не без помощи судейки. Ничего, долго продолжаться это не будет.

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  17. thegodfather 02.11.2019 22:40 # thegodfather
    Фрэнк Лэмпард стал вторым менеджером «Челси», который выиграл семь выездных матчей подряд во всех соревнованиях после Бобби Кэмпбелла [в 1989 году].

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  18. ono 02.11.2019 22:39 # ono
    Челси скоро погибнет и присоединится к Манчестер Юнайтед

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  19. admet 02.11.2019 22:37 # admet
    Делофеу высер путалонский, VAR говнище, лузерпуки хуес0сы.

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  20. shymkentski 02.11.2019 22:36 # shymkentski
    Победа на классе, до 80 минуты полное доминирование, потом пенальти немного подорвал настрой команды, а так все норм..
    отмечу Зума, потрясающий матч, подкаты, блоки, верховые просто топ, наш Лилиан Тюрам. Супер матч от Ковачича, с каждым матчем он лучше и лучше, абсолютно во всем, владение, пас, дриблинг, отбор все топ...
    честно должны были забивать 5/6 голов, один только Маунт не использовал 2-3 шанса, Абрахам ещё больше, ну и Фостер тащил нереально, ещё Деулофеу исполнил балет, как можно ставить такое пенальти, я хз, у Эмерсона ситуация вообще явная, тянула на пенальти, но свистка не было

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