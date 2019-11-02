"Челси" переиграл на выезде "Уотфорд"

Голы Тэмми Абрахэма и Кристиана Пулишича обеспечили "Челси" победу над последней командой Премьер-Лиги в лице "Уотфорда" — 1:2.

В старте обеих команд произошло по семь изменений относительно матчей в Кубке Лиги посреди недели. У "шершней" в составе можно было наблюдать Тома Клеверли и Андре Грея, у "синих" — Эмерсона Палмери.



Чтобы найти путь к воротам худшей команды Премьер-Лиги, "Челси" потребовалось только четыре минуты. Жоржиньо из глубины поля вырезал передачу по центру на линию штрафной, где открылся Тэмми Абрахэм и перебросил мяч через голкипера — 0:1.



В дальнейшем "Уотфорд" мало чем мог порадовать своих фанатов — гости смотрелись гораздо лучше, создав ряд моментов, чтобы удвоить счет. Несколько раз хозяев спас Фостер — как, например, на 43-й минуте, переведя дальний удар Мейсона Маунта в перекладину.



На 55-й минуте защитники "шершней" снова оставили Фостера на растерзание, и на сей раз Бен уже не выручил. Ворвавшись во вратарскую, Кристиан Пулишич в касание замкнул прострел Абрахэма — 0:2.



Если кто-то у хозяев и старался изменить ситуацию, помимо Фостера, то это Жерар Деулофеу. Именно испанец за 12 минут до конца заработал пенальти, который сам же и реализовал — 1:2.



Гол Деулофеу с пенальти слегка подпортил впечатление от игры "Челси", который в концовке выглядел невнятно. Впрочем, "Уотфорд" был таким весь матч. Спасти хозяев от поражения мог только Фостер, пришедший к чужим воротам, но Кепа Аррисабалага потащил удар своего коллеги в компенсированное время.



Итоговый счет не отражает то громадное преимущество, которое имел "Челси". "Уотфорд" наглядно показал, почему располагается на самом дне таблицы, и лишь сейвы Бена Фостера позволили "шершням" проиграть с приличным счетом.



"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче