"Челси" переиграл на выезде "Уотфорд"
Голы Тэмми Абрахэма и Кристиана Пулишича обеспечили "Челси" победу над последней командой Премьер-Лиги в лице "Уотфорда" — 1:2.
В старте обеих команд произошло по семь изменений относительно матчей в Кубке Лиги посреди недели. У "шершней" в составе можно было наблюдать Тома Клеверли и Андре Грея, у "синих" — Эмерсона Палмери.
Чтобы найти путь к воротам худшей команды Премьер-Лиги, "Челси" потребовалось только четыре минуты. Жоржиньо из глубины поля вырезал передачу по центру на линию штрафной, где открылся Тэмми Абрахэм и перебросил мяч через голкипера — 0:1.
В дальнейшем "Уотфорд" мало чем мог порадовать своих фанатов — гости смотрелись гораздо лучше, создав ряд моментов, чтобы удвоить счет. Несколько раз хозяев спас Фостер — как, например, на 43-й минуте, переведя дальний удар Мейсона Маунта в перекладину.
На 55-й минуте защитники "шершней" снова оставили Фостера на растерзание, и на сей раз Бен уже не выручил. Ворвавшись во вратарскую, Кристиан Пулишич в касание замкнул прострел Абрахэма — 0:2.
Если кто-то у хозяев и старался изменить ситуацию, помимо Фостера, то это Жерар Деулофеу. Именно испанец за 12 минут до конца заработал пенальти, который сам же и реализовал — 1:2.
Гол Деулофеу с пенальти слегка подпортил впечатление от игры "Челси", который в концовке выглядел невнятно. Впрочем, "Уотфорд" был таким весь матч. Спасти хозяев от поражения мог только Фостер, пришедший к чужим воротам, но Кепа Аррисабалага потащил удар своего коллеги в компенсированное время.
Итоговый счет не отражает то громадное преимущество, которое имел "Челси". "Уотфорд" наглядно показал, почему располагается на самом дне таблицы, и лишь сейвы Бена Фостера позволили "шершням" проиграть с приличным счетом.
"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче
02.11.2019 22:25
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Последние комментарии:
Надеюсь, самые большие негры в Англии найдут голума и вые6ут его так жёстко, что он решит уволиться из МЮ
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10.11. Ливерпуль - Сити. Ох чо будет тут творится
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10 Манчестер Юнайтед 11 13
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6лять да как можно поддерживать срульшера после его тупых вью? Сука, с е6аными аутсайдерами и середняками он надеется забить первым, говорит, что надеется остановить норвич (куда сука останавливать?!) вот серьёзного, я просто не понимаю, команда так и будет ментально ничтожеством, но вы и дальше болейте за срульшера, особенно xуесос с каррик.сpу.
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Вам всем пора летать, детишки. Засиделись вы тут
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стопудова везли в дагестан обезьяне хабибу
Перевозку группы итальянских тигров, застрявших на границе Польши и Беларуси по дороге в Дагестан, доверили компании, которая занимается транспортировкой лошадей и не оборудовала грузовик под крупных кошачьих, рассказал «РИА Новости» представитель Лиги противников вивисекции (Lega Anti Vivisezione, LAV) Андреа Казини. Ранее сообщалось, что грузовик с десятью тиграми выехал из итальянского города Латина в Дагестан 22 октября. В субботу, 26 октября, водитель пересек польско-белорусскую границу. Пограничная служба Польши беспрепятственно пропустила грузовик, однако белорусские пограничники отказались впускать его на территорию страны. Один из тигров погиб.
По словам Казини, животные были приобретены на частном семейном предприятии, которое выращивает на продажу и дрессирует тигров и другие родственные им виды.
— Это довольно известная в Италии семья. Раньше они еще занимались медведями и приматами, но сейчас это стало запрещено, — заявил собеседник агентства.
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Сталин и его сталинки - топ
хрущев хохлопенс е6аный со своими хрущевками - нетоп
вывод: хохлов всех надо уничтожить, тараканы е6аные
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Мората там стал тащером Атлетико, 4 матч подряд забивает
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щас важнейших 4 матча для пенсов
аякс
кристал пэлэс без жоржа
сити выезд
и сразу валя выезд
будет важко
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Как же горят пенсопитеки на правду. Забавные зверьки. Пора летать
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чтд уахахах, у посона пукан вулкан
Это у тебя отскок жидких мозгов.Наебенься пургена просрись и будет тебе счастье. от 02.11.2019 22:55
АНАЛитик иди проспись. от 02.11.2019 22:50
Твоя колбаса отскочила уебан от 02.11.2019 22:49
Cудья чмо конченое. от 02.11.2019 22:48
Источник: http://fapl.ru/users/chelsea2009/
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Как же легко воспламеняются пенсы кек. Пару лет без трофеев с сутулым вообще ударят им прямиком по кукухам. Скриньте. Никаких трофеев для сутульси, даже ссаные КЛ им не видать
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все претенденты на чемпик выиграли по 2-1 в этом туре
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Помните был же такой парень Карим, таджик болеющий за Челси, куда он пропал ?!
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Cудья чмо конченое.
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Позорный отскок Шестьнольси не без помощи судейки. Ничего, долго продолжаться это не будет.
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Фрэнк Лэмпард стал вторым менеджером «Челси», который выиграл семь выездных матчей подряд во всех соревнованиях после Бобби Кэмпбелла [в 1989 году].
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Челси скоро погибнет и присоединится к Манчестер Юнайтед
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Делофеу высер путалонский, VAR говнище, лузерпуки хуес0сы.
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Победа на классе, до 80 минуты полное доминирование, потом пенальти немного подорвал настрой команды, а так все норм..
отмечу Зума, потрясающий матч, подкаты, блоки, верховые просто топ, наш Лилиан Тюрам. Супер матч от Ковачича, с каждым матчем он лучше и лучше, абсолютно во всем, владение, пас, дриблинг, отбор все топ...
честно должны были забивать 5/6 голов, один только Маунт не использовал 2-3 шанса, Абрахам ещё больше, ну и Фостер тащил нереально, ещё Деулофеу исполнил балет, как можно ставить такое пенальти, я хз, у Эмерсона ситуация вообще явная, тянула на пенальти, но свистка не было
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