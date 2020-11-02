Магуайр недоволен нападающими "Юнайтед"

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр переложил вину за поражение от "Борнмута" на своих партнеров по линии из линии нападения.

В субботу "красным дьяволам" не удалось продлить свою серию из трех выездных побед подряд во всех соревнованиях. Подопечные Оле Гуннара Сульшера проиграли "вишенкам" со счетом 1:0, пропустив единственный гол перед самым перерывом.

По мнению самого дорогого защитника в мире, "Юнайтед" легко мог избежать такого сценария, если бы нападающие лучше распорядились своими моментами.

"Мы расстроены. Мы пропустили в ужасный момент игры, тогда как начали матч очень хорошо".

"Первые 20 минут мы значительно их превосходили и должны были забить в этот период. Мы имели множество шансов открыть счет".

"Наша игра на дальней трети поля была недостаточно качественной, чтобы отправить мяч в ворота, а затем они забили нам в конце первого тайма, и это, наверное, худший момент, чтобы пропустить гол", — цитирует Магуайра Daily Mirror.


Метки Борнмут, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1677

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  1. chelsea2009 02.11.2019 22:58 # chelsea2009
    А он доволен собой.Середняк за 80 лямов.

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  2. xin 02.11.2019 22:06 # xin
    Миха забухал

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  3. lfcynwa 02.11.2019 22:05 # lfcynwa
    Баг или фича?)

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  4. dom1no 02.11.2019 22:02 # dom1no
    Уже даже оформить новость норм не могешь чтоль

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  5. mrsimph 02.11.2019 22:01 # mrsimph
    не заслужил такое количество символов в описании на главной

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