Магуайр недоволен нападающими "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр переложил вину за поражение от "Борнмута" на своих партнеров по линии из линии нападения.

В субботу "красным дьяволам" не удалось продлить свою серию из трех выездных побед подряд во всех соревнованиях. Подопечные Оле Гуннара Сульшера проиграли "вишенкам" со счетом 1:0, пропустив единственный гол перед самым перерывом.



По мнению самого дорогого защитника в мире, "Юнайтед" легко мог избежать такого сценария, если бы нападающие лучше распорядились своими моментами.



"Мы расстроены. Мы пропустили в ужасный момент игры, тогда как начали матч очень хорошо".



"Первые 20 минут мы значительно их превосходили и должны были забить в этот период. Мы имели множество шансов открыть счет".



"Наша игра на дальней трети поля была недостаточно качественной, чтобы отправить мяч в ворота, а затем они забили нам в конце первого тайма, и это, наверное, худший момент, чтобы пропустить гол", — цитирует Магуайра Daily Mirror.