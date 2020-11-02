Магуайр недоволен нападающими "Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр переложил вину за поражение от "Борнмута" на своих партнеров по линии из линии нападения.
В субботу "красным дьяволам" не удалось продлить свою серию из трех выездных побед подряд во всех соревнованиях. Подопечные Оле Гуннара Сульшера проиграли "вишенкам" со счетом 1:0, пропустив единственный гол перед самым перерывом.
По мнению самого дорогого защитника в мире, "Юнайтед" легко мог избежать такого сценария, если бы нападающие лучше распорядились своими моментами.
"Мы расстроены. Мы пропустили в ужасный момент игры, тогда как начали матч очень хорошо".
"Первые 20 минут мы значительно их превосходили и должны были забить в этот период. Мы имели множество шансов открыть счет".
"Наша игра на дальней трети поля была недостаточно качественной, чтобы отправить мяч в ворота, а затем они забили нам в конце первого тайма, и это, наверное, худший момент, чтобы пропустить гол", — цитирует Магуайра Daily Mirror.
02.11.2019 22:00
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А он доволен собой.Середняк за 80 лямов.
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Миха забухал
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Баг или фича?)
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Уже даже оформить новость норм не могешь чтоль
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не заслужил такое количество символов в описании на главной
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