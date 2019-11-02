"Юнайтед" задумывается о возвращении Ибрагимовича

Златан Ибрагимович "Манчестер Юнайтед" изучает вариант с возвращением нападающего Златана Ибрагимовича из "ЛА Гэлакси".

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер нанес большой удар по атакующей мощи своей команды, когда минувшим летом отпустил из клуба Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку без замены.

В 11 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил только 13 голов, являясь по этому показателю одной их худших команд дивизиона.

Несколько месяцев вынашивая идею по приобретению 33-летнего Марио Манджукича из "Ювентуса", теперь "дьяволы" задумались о возвращении Ибрагимовича, утверждает TuttoMercatoWeb.

1 января Златан станет свободным агентом. И хотя "ЛА Гэлакси" с радостью бы сохранил 38-летнего шведа, тот имеет на руках множество предложений из Европы, а "Юнайтед" и вовсе уже установил контакт со своим бывшим игроком.

Добавим, что в этом сезоне МЛС Ибрагимович забил 31 гол и отдал восемь результативных передач в 31 матче.


Метки Ибрагимович, ЛА Гэлакси, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 02.11.2019 21:21 # frisby
    сморщенный норвежский куколд- гений тактики. это и есть ньютон хит

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  2. liverpool1892est 02.11.2019 21:16 # liverpool1892est
    Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан близок к тому, чтобы покинуть клуб. Как утверждает Tuttosport, немецкому футболисту разрешили вести переговоры с другими командами о трансфере в январе. Напомним, что "Ювентус" не включил 25-летнего футболиста в заявку на Лигу чемпионов. Джан максимально негативно отреагировал на это событие и выразил желание покинуть клуб. В услугах Джана заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Пари Сен-Жермен".

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  3. liverpool1892est 02.11.2019 21:12 # liverpool1892est
    Старперов зовут...тогда уже и Руни зовите с Рональдо

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  4. xin 02.11.2019 21:10 # xin
    До чего опустились, что 38-летних ветеранов подписать хотят.

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  5. slash-lfc 02.11.2019 21:06 # slash-lfc
    Златан топ

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