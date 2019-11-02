"Юнайтед" задумывается о возвращении Ибрагимовича

"Манчестер Юнайтед" изучает вариант с возвращением нападающего Златана Ибрагимовича из "ЛА Гэлакси".

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер нанес большой удар по атакующей мощи своей команды, когда минувшим летом отпустил из клуба Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку без замены.



В 11 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил только 13 голов, являясь по этому показателю одной их худших команд дивизиона.



Несколько месяцев вынашивая идею по приобретению 33-летнего Марио Манджукича из "Ювентуса", теперь "дьяволы" задумались о возвращении Ибрагимовича, утверждает TuttoMercatoWeb.



1 января Златан станет свободным агентом. И хотя "ЛА Гэлакси" с радостью бы сохранил 38-летнего шведа, тот имеет на руках множество предложений из Европы, а "Юнайтед" и вовсе уже установил контакт со своим бывшим игроком.



Добавим, что в этом сезоне МЛС Ибрагимович забил 31 гол и отдал восемь результативных передач в 31 матче.