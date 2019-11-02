"Юнайтед" задумывается о возвращении Ибрагимовича
"Манчестер Юнайтед" изучает вариант с возвращением нападающего Златана Ибрагимовича из "ЛА Гэлакси".
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер нанес большой удар по атакующей мощи своей команды, когда минувшим летом отпустил из клуба Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку без замены.
В 11 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил только 13 голов, являясь по этому показателю одной их худших команд дивизиона.
Несколько месяцев вынашивая идею по приобретению 33-летнего Марио Манджукича из "Ювентуса", теперь "дьяволы" задумались о возвращении Ибрагимовича, утверждает TuttoMercatoWeb.
1 января Златан станет свободным агентом. И хотя "ЛА Гэлакси" с радостью бы сохранил 38-летнего шведа, тот имеет на руках множество предложений из Европы, а "Юнайтед" и вовсе уже установил контакт со своим бывшим игроком.
Добавим, что в этом сезоне МЛС Ибрагимович забил 31 гол и отдал восемь результативных передач в 31 матче.
02.11.2019 21:00
Просмотров: 574
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сморщенный норвежский куколд- гений тактики. это и есть ньютон хит
(ответить)
Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан близок к тому, чтобы покинуть клуб. Как утверждает Tuttosport, немецкому футболисту разрешили вести переговоры с другими командами о трансфере в январе. Напомним, что "Ювентус" не включил 25-летнего футболиста в заявку на Лигу чемпионов. Джан максимально негативно отреагировал на это событие и выразил желание покинуть клуб. В услугах Джана заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Пари Сен-Жермен".
(ответить)
Старперов зовут...тогда уже и Руни зовите с Рональдо
(ответить)
До чего опустились, что 38-летних ветеранов подписать хотят.
(ответить)
Златан топ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий