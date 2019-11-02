"Манчестер Сити" дожал "Саутгемптон"

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном", дожав своего соперника в концовке матча — 2:1.

В стартовом состав "горожан" впервые на матч Премьер-Лиги появился Анхелиньо. Также с первых минут вышли Кайл Уолкер и Серхио Агуэро. Эти трое заменили Бенжамена Менди, Жоау Канселу и Габриэля Жезуса.



На поражение 0:9 от "Лестера" главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль отреагировал тремя перестановками, оказав доверие Алексу Маккарти, Джеку Стивенсу и Стюарту Армстронгу.



Гости чувствовали себя достаточно комфортно в начале матча, а на 13-й минуте даже открыли счет. Эдерсон не смог зафиксировать мокрый мяч после дальнего удара Армстронга, что позволило Джеймсу Уорд-Проузу сыграть на добивании — 0:1.



В дальнейшем "Саутгемптону" пришлось выдерживать натиск "Сити". Хозяева нанесли более десятка ударов до перерыва, но ни разу не попали в створ ворот Маккарти.



Такая же игра продолжилась и во втором тайме. И лишь своим 19-м — и первым в створ — ударом "горожанам" удалось сравнять счет. Это произошло только на 70-й минуте, когда Агуэро из центра штрафной пробил после сильного прострела Уолкера от лицевой линии — 1:1.



Развязка наступила на 86-й минуте, когда Маккарти неудачно смахнул мяч после подачи с фланга, а Уолкер воспользовался этим подарком и в касание поразил ворота — 2:1.



Пропущенный в самом начале матча гол и 70 минут безуспешных попыток попасть в створ не надломили "Сити", чьи игроки все же дожали соперника, когда тот устал и стал терять концентрацию.



"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче