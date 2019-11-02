"Манчестер Сити" дожал "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном", дожав своего соперника в концовке матча — 2:1.
В стартовом состав "горожан" впервые на матч Премьер-Лиги появился Анхелиньо. Также с первых минут вышли Кайл Уолкер и Серхио Агуэро. Эти трое заменили Бенжамена Менди, Жоау Канселу и Габриэля Жезуса.
На поражение 0:9 от "Лестера" главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль отреагировал тремя перестановками, оказав доверие Алексу Маккарти, Джеку Стивенсу и Стюарту Армстронгу.
Гости чувствовали себя достаточно комфортно в начале матча, а на 13-й минуте даже открыли счет. Эдерсон не смог зафиксировать мокрый мяч после дальнего удара Армстронга, что позволило Джеймсу Уорд-Проузу сыграть на добивании — 0:1.
В дальнейшем "Саутгемптону" пришлось выдерживать натиск "Сити". Хозяева нанесли более десятка ударов до перерыва, но ни разу не попали в створ ворот Маккарти.
Такая же игра продолжилась и во втором тайме. И лишь своим 19-м — и первым в створ — ударом "горожанам" удалось сравнять счет. Это произошло только на 70-й минуте, когда Агуэро из центра штрафной пробил после сильного прострела Уолкера от лицевой линии — 1:1.
Развязка наступила на 86-й минуте, когда Маккарти неудачно смахнул мяч после подачи с фланга, а Уолкер воспользовался этим подарком и в касание поразил ворота — 2:1.
Пропущенный в самом начале матча гол и 70 минут безуспешных попыток попасть в створ не надломили "Сити", чьи игроки все же дожали соперника, когда тот устал и стал терять концентрацию.
"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче
02.11.2019 20:05
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Последние комментарии:
Сравнение количества комментов этой новости и новости о Ливерпуле как бы обо всем говорит
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И это все, что смогла собрать голубятня?? Лохи)
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— Обычно «Я — король» заявляют те, кто королем не являются. (с) Тайвин Ланнистер
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Главный матч года на следующей неделе!
Готовьтесь мрази!
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02.11.2019 00:22 # удалить
mc-od
Победа КОРОЛЕЙ, на остальных пох.
Источник: http://fapl.ru/posts/74413/?c=1
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Если отскочили против худшей команды прямо сейчас в АПЛ.
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Даже на ФАПЛе вторые.Ору чет.
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лестер-саут 9-0
мс-саут 2-1
короли то обоссаные ехехех
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КОРОЛИ!!!
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Отскочили су4ки!
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КОРОЛИ!!!
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Шыти сасать! КНЯЗИ на ТРОНЕ!!!
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молодцы, чё
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