"Манчестер Сити" дожал "Саутгемптон"

Кайл Уолкер "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном", дожав своего соперника в концовке матча — 2:1.

В стартовом состав "горожан" впервые на матч Премьер-Лиги появился Анхелиньо. Также с первых минут вышли Кайл Уолкер и Серхио Агуэро. Эти трое заменили Бенжамена Менди, Жоау Канселу и Габриэля Жезуса.

На поражение 0:9 от "Лестера" главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль отреагировал тремя перестановками, оказав доверие Алексу Маккарти, Джеку Стивенсу и Стюарту Армстронгу.

Гости чувствовали себя достаточно комфортно в начале матча, а на 13-й минуте даже открыли счет. Эдерсон не смог зафиксировать мокрый мяч после дальнего удара Армстронга, что позволило Джеймсу Уорд-Проузу сыграть на добивании — 0:1.

В дальнейшем "Саутгемптону" пришлось выдерживать натиск "Сити". Хозяева нанесли более десятка ударов до перерыва, но ни разу не попали в створ ворот Маккарти.

Такая же игра продолжилась и во втором тайме. И лишь своим 19-м — и первым в створ — ударом "горожанам" удалось сравнять счет. Это произошло только на 70-й минуте, когда Агуэро из центра штрафной пробил после сильного прострела Уолкера от лицевой линии — 1:1.

Развязка наступила на 86-й минуте, когда Маккарти неудачно смахнул мяч после подачи с фланга, а Уолкер воспользовался этим подарком и в касание поразил ворота — 2:1.

Пропущенный в самом начале матча гол и 70 минут безуспешных попыток попасть в створ не надломили "Сити", чьи игроки все же дожали соперника, когда тот устал и стал терять концентрацию.

"Манчестер Сити" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 20:05

Количество просмотров Просмотров: 1268

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  1. serg110kv 02.11.2019 20:56 # serg110kv
    Сравнение количества комментов этой новости и новости о Ливерпуле как бы обо всем говорит

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  2. lgoleg 02.11.2019 20:25 # lgoleg
    И это все, что смогла собрать голубятня?? Лохи)

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  3. yxaxaxaxaxa 02.11.2019 20:25 # yxaxaxaxaxa
    — Обычно «Я — король» заявляют те, кто королем не являются. (с) Тайвин Ланнистер

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  4. naby-keita 02.11.2019 20:19 # naby-keita
    Главный матч года на следующей неделе!
    Готовьтесь мрази!

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  5. mc-od 02.11.2019 20:18 # mc-od
    02.11.2019 00:22 # удалить
    mc-od

    Победа КОРОЛЕЙ, на остальных пох.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74413/?c=1

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  6. xin 02.11.2019 20:18 # xin
    Если отскочили против худшей команды прямо сейчас в АПЛ.

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  7. skychnie-oboi 02.11.2019 20:17 # skychnie-oboi
    Даже на ФАПЛе вторые.Ору чет.

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  8. kos9k 02.11.2019 20:15 # kos9k
    лестер-саут 9-0
    мс-саут 2-1

    короли то обоссаные ехехех

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  9. kler 02.11.2019 20:14 # kler
    КОРОЛИ!!!

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  10. redstyle 02.11.2019 20:11 # redstyle
    Отскочили су4ки!

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  11. tyhonovecky 02.11.2019 20:11 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  12. slash-lfc 02.11.2019 20:09 # slash-lfc
    Шыти сасать! КНЯЗИ на ТРОНЕ!!!

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  13. reams 02.11.2019 20:09 # reams
    молодцы, чё

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