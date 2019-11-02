"Ливерпуль" вырвал победу у "Астон Виллы"
Два поздних гола позволили "Ливерпулю" вырвать победу в гостях у "Астон Виллы" — 1:2.
Капитан "вилланов" Джек Грилиш так и не успел поправиться к субботе. Его место в команде занял Анвар Эль-Гази.
Наставник "красных" Юрген Клопп принял решение поберечь находящегося в одном "горчичнике" от дисквалификации Фабиньо, вместо которого вышел Адам Лаллана.
Хозяева потребовалось всего полминуты, чтобы потревожить голкипера "Ливерпуля" Алиссона, который вскоре был вынужден играть за пределами своей штрафной площади.
Гости создали свой первый реальный момент на 16-й минуте, когда Садио Мане головой с линии вратарской замыкал подачу Джордана Хендерсона, но слегка не попал в створ.
А на 21-й минуте, когда стало казаться, что "красные" взяли игру под свой контроль, "Астон Вилла" взяла и открыла счет. Джон Макгинн навесил со штрафного, а Трезеге, избежав офсайда, пробил под ногой у Алиссона — 1:0.
"Ливерпуль" бросился отыгрываться, и спустя восемь минут Роберто Фирмино поразил чужие ворота, в касание замкнув прострел Мане. Однако система VAR гол отменила, обнаружив офсайд у бразильского нападающего.
Во втором тайме давление "красных" возросло. Хозяева оказались прижаты к своим воротам и были вынуждены играть на отбой.
В концовке "Ливерпуль" стал рисковать, за что пару раз мог быть наказан. Однако обошлось, а на 87-й минуте отчаянный натиск все-таки принес свои плоды. Энди Робертсон на дальней штанге головой вколотил мяч в ворота после подачи Мане — 1:1.
А когда уже шло компенсированное время, Мане головой замкнул подачу Трента Александер-Арнольда с углового — 1:2.
"Ливерпуль" был на волоске от того, чтобы во второй раз в этом сезоне потерять очки, однако команда Юргена Клоппа проявила достойный чемпиона характер, сражаясь до самого конца, и была за это вознаграждена.
"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче
02.11.2019 20:00
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Последние комментарии:
Как же Фостер заeбался пропускать мячи, если он такое тащит.
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только вернулся домой, включил трансляцию и что я вижу? Обои на банке, вот Фрэнки топчик! делает выводы без промедления
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Надо минимум еще 2 пихать.
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у пенсов очень симпатичная молодая команда и хорошо поставленная игра, но очень жаль, что 90% пенсов-далбаебы
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Фостер вытащил 2 стопроцентных, да еще и штанга, не везет(
Как же хорошо что вернулся Эмерсон, пока лучший в обороне.
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Фостер кураж поймал, конечно.
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Безмозг, бедняга. В следующий раз до конца матча из под шконки вылезать не будет. Столько раз уже обоссали нетерпеливого.
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слабовато пока
движения мало
играли лишь первые 15-20 минут
дальше вата
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фостер ебу дал
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Ух пля маунт
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Мне будет легче, если выскажу это. Ливер заслужил этот чемпик. Своим ожиданием хотя бы. Ну а МЮ ещё долго будет гнить, пока что-то спасительное не произойдёт и не придёт какой нибудь *клопп* или *пеп* и не выведет эту cрань на нормальный уровень
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Безмозга опять в парашу смыло? Туда же kojan'ого хуесоса тоже по ходу.
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Испанское издание AS составило рейтинг 15 самых богатых клубов Европы.
Выглядит он следующим образом:
1. «Манчестер Сити» — 1.28 миллиарда евро
2. «Реал» — 1.19 млрд евро
3. «Барселона» — 1.18 млрд евро
4. «Ливерпуль» — 1.07 млрд евро
5. «ПСЖ» — 1.05 млрд евро
6. «Тоттенхэм» — 985 миллионов евро
7. «Бавария» (Мюнхен) — 883 млн евро
8. «Атлетико» (Мадрид) — 873 млн евро
9. «Ювентус» — 838 млн евро
10. «Челси» — 807 млн евро
11. «Манчестер Юнайтед» — 753 млн евро
12. «Арсенал» — 691 млн евро
13. «Наполи» — 653 млн евро
14. «Боруссия» (Дортмунд) — 641 млн евро
15. «Интер» — 567 млн евро
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Watford is shit.
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Пиздооос, первый сносный прострел Аспи за 1000 лет и не замкнули
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Походу тут изи гейм.
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Чёт я не понял. Кто ОККО смотрит? Они с этого матча 50 fps сделали? Вообще топово стало.
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Сууууууккккииииии!
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ну что за топари этот челси? просто епут грознейший уотфорд с 20ой строчки
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фостер ебу дал такое тащить?
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