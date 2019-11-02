"Ливерпуль" вырвал победу у "Астон Виллы"

Два поздних гола позволили "Ливерпулю" вырвать победу в гостях у "Астон Виллы" — 1:2.

Капитан "вилланов" Джек Грилиш так и не успел поправиться к субботе. Его место в команде занял Анвар Эль-Гази.



Наставник "красных" Юрген Клопп принял решение поберечь находящегося в одном "горчичнике" от дисквалификации Фабиньо, вместо которого вышел Адам Лаллана.



Хозяева потребовалось всего полминуты, чтобы потревожить голкипера "Ливерпуля" Алиссона, который вскоре был вынужден играть за пределами своей штрафной площади.



Гости создали свой первый реальный момент на 16-й минуте, когда Садио Мане головой с линии вратарской замыкал подачу Джордана Хендерсона, но слегка не попал в створ.



А на 21-й минуте, когда стало казаться, что "красные" взяли игру под свой контроль, "Астон Вилла" взяла и открыла счет. Джон Макгинн навесил со штрафного, а Трезеге, избежав офсайда, пробил под ногой у Алиссона — 1:0.



"Ливерпуль" бросился отыгрываться, и спустя восемь минут Роберто Фирмино поразил чужие ворота, в касание замкнув прострел Мане. Однако система VAR гол отменила, обнаружив офсайд у бразильского нападающего.



Во втором тайме давление "красных" возросло. Хозяева оказались прижаты к своим воротам и были вынуждены играть на отбой.



В концовке "Ливерпуль" стал рисковать, за что пару раз мог быть наказан. Однако обошлось, а на 87-й минуте отчаянный натиск все-таки принес свои плоды. Энди Робертсон на дальней штанге головой вколотил мяч в ворота после подачи Мане — 1:1.



А когда уже шло компенсированное время, Мане головой замкнул подачу Трента Александер-Арнольда с углового — 1:2.



"Ливерпуль" был на волоске от того, чтобы во второй раз в этом сезоне потерять очки, однако команда Юргена Клоппа проявила достойный чемпиона характер, сражаясь до самого конца, и была за это вознаграждена.



"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче