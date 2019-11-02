"Ливерпуль" вырвал победу у "Астон Виллы"

Энди Робертсон Два поздних гола позволили "Ливерпулю" вырвать победу в гостях у "Астон Виллы" — 1:2.

Капитан "вилланов" Джек Грилиш так и не успел поправиться к субботе. Его место в команде занял Анвар Эль-Гази.

Наставник "красных" Юрген Клопп принял решение поберечь находящегося в одном "горчичнике" от дисквалификации Фабиньо, вместо которого вышел Адам Лаллана.

Хозяева потребовалось всего полминуты, чтобы потревожить голкипера "Ливерпуля" Алиссона, который вскоре был вынужден играть за пределами своей штрафной площади.

Гости создали свой первый реальный момент на 16-й минуте, когда Садио Мане головой с линии вратарской замыкал подачу Джордана Хендерсона, но слегка не попал в створ.

А на 21-й минуте, когда стало казаться, что "красные" взяли игру под свой контроль, "Астон Вилла" взяла и открыла счет. Джон Макгинн навесил со штрафного, а Трезеге, избежав офсайда, пробил под ногой у Алиссона — 1:0.

"Ливерпуль" бросился отыгрываться, и спустя восемь минут Роберто Фирмино поразил чужие ворота, в касание замкнув прострел Мане. Однако система VAR гол отменила, обнаружив офсайд у бразильского нападающего.

Во втором тайме давление "красных" возросло. Хозяева оказались прижаты к своим воротам и были вынуждены играть на отбой.

В концовке "Ливерпуль" стал рисковать, за что пару раз мог быть наказан. Однако обошлось, а на 87-й минуте отчаянный натиск все-таки принес свои плоды. Энди Робертсон на дальней штанге головой вколотил мяч в ворота после подачи Мане — 1:1.

А когда уже шло компенсированное время, Мане головой замкнул подачу Трента Александер-Арнольда с углового — 1:2.

"Ливерпуль" был на волоске от того, чтобы во второй раз в этом сезоне потерять очки, однако команда Юргена Клоппа проявила достойный чемпиона характер, сражаясь до самого конца, и была за это вознаграждена.

"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 20:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. billy-bones 02.11.2019 21:36 # billy-bones
    Как же Фостер заeбался пропускать мячи, если он такое тащит.

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  2. wolfsmensch 02.11.2019 21:27 # wolfsmensch
    только вернулся домой, включил трансляцию и что я вижу? Обои на банке, вот Фрэнки топчик! делает выводы без промедления

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  3. bluehonorcfc9 02.11.2019 21:24 # bluehonorcfc9
    Надо минимум еще 2 пихать.

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  4. kos9k 02.11.2019 21:23 # kos9k
    у пенсов очень симпатичная молодая команда и хорошо поставленная игра, но очень жаль, что 90% пенсов-далбаебы

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  5. cristean2 02.11.2019 21:21 # cristean2
    Фостер вытащил 2 стопроцентных, да еще и штанга, не везет(

    Как же хорошо что вернулся Эмерсон, пока лучший в обороне.

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  6. ry-l 02.11.2019 21:21 # ry-l
    Фостер кураж поймал, конечно.

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  7. alcoholnarco 02.11.2019 21:18 # alcoholnarco
    Безмозг, бедняга. В следующий раз до конца матча из под шконки вылезать не будет. Столько раз уже обоссали нетерпеливого.

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  8. thegodfather 02.11.2019 21:17 # thegodfather
    слабовато пока
    движения мало
    играли лишь первые 15-20 минут
    дальше вата

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  9. thegodfather 02.11.2019 21:16 # thegodfather
    фостер ебу дал

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  10. mata05 02.11.2019 21:14 # mata05
    Ух пля маунт

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  11. mufc1994 02.11.2019 21:14 # mufc1994
    Мне будет легче, если выскажу это. Ливер заслужил этот чемпик. Своим ожиданием хотя бы. Ну а МЮ ещё долго будет гнить, пока что-то спасительное не произойдёт и не придёт какой нибудь *клопп* или *пеп* и не выведет эту cрань на нормальный уровень

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  12. fanstevengerrard 02.11.2019 21:11 # fanstevengerrard
    Безмозга опять в парашу смыло? Туда же kojan'ого хуесоса тоже по ходу.

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  13. liverpool1892est 02.11.2019 21:09 # liverpool1892est
    Испанское издание AS составило рейтинг 15 самых богатых клубов Европы.

    Выглядит он следующим образом:

    1. «Манчестер Сити» — 1.28 миллиарда евро
    2. «Реал» — 1.19 млрд евро
    3. «Барселона» — 1.18 млрд евро
    4. «Ливерпуль» — 1.07 млрд евро
    5. «ПСЖ» — 1.05 млрд евро
    6. «Тоттенхэм» — 985 миллионов евро
    7. «Бавария» (Мюнхен) — 883 млн евро
    8. «Атлетико» (Мадрид) — 873 млн евро
    9. «Ювентус» — 838 млн евро
    10. «Челси» — 807 млн евро
    11. «Манчестер Юнайтед» — 753 млн евро
    12. «Арсенал» — 691 млн евро
    13. «Наполи» — 653 млн евро
    14. «Боруссия» (Дортмунд) — 641 млн евро
    15. «Интер» — 567 млн евро

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  14. billy-bones 02.11.2019 21:03 # billy-bones
    Watford is shit.

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  15. ry-l 02.11.2019 20:57 # ry-l
    Пиздооос, первый сносный прострел Аспи за 1000 лет и не замкнули

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  16. bluehonorcfc9 02.11.2019 20:54 # bluehonorcfc9
    Походу тут изи гейм.

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  17. sausage 02.11.2019 20:54 # sausage
    Чёт я не понял. Кто ОККО смотрит? Они с этого матча 50 fps сделали? Вообще топово стало.

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  18. anabanana94 02.11.2019 20:54 # anabanana94
    Сууууууккккииииии!

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  19. dom1no 02.11.2019 20:51 # dom1no
    ну что за топари этот челси? просто епут грознейший уотфорд с 20ой строчки

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  20. thegodfather 02.11.2019 20:50 # thegodfather
    фостер ебу дал такое тащить?

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