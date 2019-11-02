"Арсенал" упустил победу против "Вулверхэмптона"

"Арсенал" снова упустил победу, ведя в счете, на сей раз потеряв очки против "Вулверхэмптона" — 1:1.

По сравнению с 2:2 против "Кристал Пэлас" в старте "канониров" вышли Лукас Торрейра и Месут Озил, заменив Гранита Джаку и Николя Пепе.



А вот стартовый состав "волков" не изменился относительно 1:1 с "Ньюкаслом".



В начале матча предпочтительнее смотрелись гости, что, впрочем, не помешало "Арсеналу" открыть счет. На 21-й минуте Давид Луис с правого фланга доставил мяч в штрафную до Александра Лакасетта, а тот вывел на удар Пьер-Эмерика Обамеянга — 1:0.



В дальнейшем шла буквально баскетбольная игра — атака на атаку. Защитники обеих команд были не на высоте. Сохранить преимущество к перерыву "канонирам" удалось во многом благодаря своему голкиперу Бернду Лено.



После перерыва "Вулверхэмптон" не оставлял попыток отыграться и на 76-й минуте, наконец, добился своего. Это Рауль Хименес нанес удар головой с отскоком от газона, перепрыгнув Калума Чемберса и замкнув подачу Жоау Моутиньо — 1:1.



Команды были друг друга достойны, и ничья стала справедливым результатом. Но если "волки" могут занести очко себе в актив, то фанаты "Арсенала" едва ли будут рады этому результату.



"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче