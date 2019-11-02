"Арсенал" упустил победу против "Вулверхэмптона"

Рубен Невеш "Арсенал" снова упустил победу, ведя в счете, на сей раз потеряв очки против "Вулверхэмптона" — 1:1.

По сравнению с 2:2 против "Кристал Пэлас" в старте "канониров" вышли Лукас Торрейра и Месут Озил, заменив Гранита Джаку и Николя Пепе.

А вот стартовый состав "волков" не изменился относительно 1:1 с "Ньюкаслом".

В начале матча предпочтительнее смотрелись гости, что, впрочем, не помешало "Арсеналу" открыть счет. На 21-й минуте Давид Луис с правого фланга доставил мяч в штрафную до Александра Лакасетта, а тот вывел на удар Пьер-Эмерика Обамеянга — 1:0.

В дальнейшем шла буквально баскетбольная игра — атака на атаку. Защитники обеих команд были не на высоте. Сохранить преимущество к перерыву "канонирам" удалось во многом благодаря своему голкиперу Бернду Лено.

После перерыва "Вулверхэмптон" не оставлял попыток отыграться и на 76-й минуте, наконец, добился своего. Это Рауль Хименес нанес удар головой с отскоком от газона, перепрыгнув Калума Чемберса и замкнув подачу Жоау Моутиньо — 1:1.

Команды были друг друга достойны, и ничья стала справедливым результатом. Но если "волки" могут занести очко себе в актив, то фанаты "Арсенала" едва ли будут рады этому результату.

"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 19:55

Количество просмотров Просмотров: 1419

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 02.11.2019 20:20 # naby-keita
    Себальос отсюда

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  2. easports 02.11.2019 20:09 # easports
    Юнгберг ин напрашивается.

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  3. skychnie-oboi 02.11.2019 20:06 # skychnie-oboi
    Пйй на... физрука в красном галстуке.

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  4. chr1s8rown 02.11.2019 20:03 # chr1s8rown
    и тут джака виноват а гг?

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  5. invincible141ars 02.11.2019 20:02 # invincible141ars
    После разгромного поражения от Лестера Эмери должны выгнать,ждём

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  6. alexminck 02.11.2019 20:01 # alexminck
    Лучшая атака апл, говорит некто ШЕРЗОТ

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  7. bluehonorcfc9 02.11.2019 20:00 # bluehonorcfc9
    Гейсенал в полном анале.

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  8. sisyazavr 02.11.2019 19:59 # sisyazavr
    С победой болельщиков Арсенала

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  9. billy-bones 02.11.2019 19:59 # billy-bones
    Тренеришка)

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  10. al-faarabi 02.11.2019 19:59 # al-faarabi
    эмери на выход

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  11. thegodfather 02.11.2019 19:58 # thegodfather
    неожиданно

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  12. reams 02.11.2019 19:58 # reams
    столько потерянных на ровном месте очков и упущенных изи побед это просто пиздeц

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