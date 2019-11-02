"Арсенал" упустил победу против "Вулверхэмптона"
"Арсенал" снова упустил победу, ведя в счете, на сей раз потеряв очки против "Вулверхэмптона" — 1:1.
По сравнению с 2:2 против "Кристал Пэлас" в старте "канониров" вышли Лукас Торрейра и Месут Озил, заменив Гранита Джаку и Николя Пепе.
А вот стартовый состав "волков" не изменился относительно 1:1 с "Ньюкаслом".
В начале матча предпочтительнее смотрелись гости, что, впрочем, не помешало "Арсеналу" открыть счет. На 21-й минуте Давид Луис с правого фланга доставил мяч в штрафную до Александра Лакасетта, а тот вывел на удар Пьер-Эмерика Обамеянга — 1:0.
В дальнейшем шла буквально баскетбольная игра — атака на атаку. Защитники обеих команд были не на высоте. Сохранить преимущество к перерыву "канонирам" удалось во многом благодаря своему голкиперу Бернду Лено.
После перерыва "Вулверхэмптон" не оставлял попыток отыграться и на 76-й минуте, наконец, добился своего. Это Рауль Хименес нанес удар головой с отскоком от газона, перепрыгнув Калума Чемберса и замкнув подачу Жоау Моутиньо — 1:1.
Команды были друг друга достойны, и ничья стала справедливым результатом. Но если "волки" могут занести очко себе в актив, то фанаты "Арсенала" едва ли будут рады этому результату.
"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
02.11.2019 19:55
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Себальос отсюда
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Юнгберг ин напрашивается.
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Пйй на... физрука в красном галстуке.
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и тут джака виноват а гг?
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После разгромного поражения от Лестера Эмери должны выгнать,ждём
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Лучшая атака апл, говорит некто ШЕРЗОТ
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Гейсенал в полном анале.
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С победой болельщиков Арсенала
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Тренеришка)
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эмери на выход
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неожиданно
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столько потерянных на ровном месте очков и упущенных изи побед это просто пиздeц
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