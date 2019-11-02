Сульшер: "Мы сделали шаг назад"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда сделала "шаг назад", проиграв "Борнмуту" со счетом 1:0.

На выезд к "вишенкам" подопечные Сульшера отправлялись с серией из трех гостевых побед подряд во всех соревнованиях.



Однако продлить эту серию "красным дьяволам" не удалось — единственный гол Джошуа Кинга принес три очка "Борнмуту", и это печалит Оле Гуннара.



"Тебе всегда очень грустно, когда ты проигрываешь. Учитывая нашу форму, мы надеялись взять три очка здесь. Сегодня мы сделали шаг назад, но нам нужно продолжать идти дальше".



"Мы хорошо начали матч, но не смогли развить то преимущество, которое имели. Затем случился момент волшебства, который обеспечил им победу. В таких случаях лишь остается поднять руки и поздравить соперника".



"Мейсону Гринвуду не повезло попасть в штангу — в большинстве таких моментов он забивает, нежели промахивается, однако это не будет проблемой для него".



"Думаю, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль очень хорошо нагружали их оборону, но в такого рода матчах важен первый гол, и здесь его забил соперник", — сообщил Сульшер BBC.