Сульшер: "Мы сделали шаг назад"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда сделала "шаг назад", проиграв "Борнмуту" со счетом 1:0.

На выезд к "вишенкам" подопечные Сульшера отправлялись с серией из трех гостевых побед подряд во всех соревнованиях.

Однако продлить эту серию "красным дьяволам" не удалось — единственный гол Джошуа Кинга принес три очка "Борнмуту", и это печалит Оле Гуннара.

"Тебе всегда очень грустно, когда ты проигрываешь. Учитывая нашу форму, мы надеялись взять три очка здесь. Сегодня мы сделали шаг назад, но нам нужно продолжать идти дальше".

"Мы хорошо начали матч, но не смогли развить то преимущество, которое имели. Затем случился момент волшебства, который обеспечил им победу. В таких случаях лишь остается поднять руки и поздравить соперника".

"Мейсону Гринвуду не повезло попасть в штангу — в большинстве таких моментов он забивает, нежели промахивается, однако это не будет проблемой для него".

"Думаю, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль очень хорошо нагружали их оборону, но в такого рода матчах важен первый гол, и здесь его забил соперник", — сообщил Сульшер BBC.


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. smokekush 02.11.2019 19:30 # smokekush
    В каком месте марсьяль нагружал оборону?? Сульшер бро, проснись ты обосрался

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  2. wilegend 02.11.2019 19:28 # wilegend
    верим. так держать

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  3. scouser2005 02.11.2019 19:28 # scouser2005
    Рыцарь печального образа иди дальше. Как можно дальше.

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  4. goodtimes 02.11.2019 19:23 # goodtimes
    А я верю

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  5. lambert757 02.11.2019 19:08 # lambert757
    Бесхарактерные, отпиздить бы вас

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