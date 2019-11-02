Джака потребовал уважения к себе
В программке к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" капитан "Арсенала" Гранит Джака потребовал проявить к нему уважение.
Напомним, в минувший четверг Джака все же извинился перед фанатами "канониров" за свое оскорбительное поведение во время замены против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.
Слова Гранита вызвали противоречивую реакцию и устроили далеко не всех, а кто-то решил, что это и не извинения вовсе.
Тем не менее, больше сказать швейцарскому полузащитнику пока нечего. В своей колонке капитана перед матчем против "волков", в котором он не принимает участия, Джака лишь полностью повторил свое заявление и потребовал уважения к себе.
"Надеюсь, вы проявите уважение к тому, что в этой колонке я просто хочу повторить свое сообщение, опубликованное в инстаграме в четверг", — пишет Джака.
02.11.2019 18:00
Просмотров: 1063
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм унижает калониров, хвалю.
(ответить)
Епырь Арсенала
(ответить)
Мне на Арсенал вообще похуй и я и то нЭгодуэ!!!
(ответить)
Ебаный тупой албанец,так обосраться при всех,а потом и еще требовать уважения...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий