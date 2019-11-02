Джака потребовал уважения к себе

Гранит Джака В программке к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" капитан "Арсенала" Гранит Джака потребовал проявить к нему уважение.

Напомним, в минувший четверг Джака все же извинился перед фанатами "канониров" за свое оскорбительное поведение во время замены против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.

Слова Гранита вызвали противоречивую реакцию и устроили далеко не всех, а кто-то решил, что это и не извинения вовсе.

Тем не менее, больше сказать швейцарскому полузащитнику пока нечего. В своей колонке капитана перед матчем против "волков", в котором он не принимает участия, Джака лишь полностью повторил свое заявление и потребовал уважения к себе.

"Надеюсь, вы проявите уважение к тому, что в этой колонке я просто хочу повторить свое сообщение, опубликованное в инстаграме в четверг", — пишет Джака.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 18:00

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  1. chelsea88 02.11.2019 18:22 # chelsea88
    Норм унижает калониров, хвалю.

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  2. klementino 02.11.2019 18:19 # klementino
    Епырь Арсенала

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  3. liverpool1892est 02.11.2019 18:12 # liverpool1892est
    Мне на Арсенал вообще похуй и я и то нЭгодуэ!!!

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  4. liverpool1892est 02.11.2019 18:10 # liverpool1892est
    Ебаный тупой албанец,так обосраться при всех,а потом и еще требовать уважения...

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