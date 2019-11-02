Джака потребовал уважения к себе

В программке к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" капитан "Арсенала" Гранит Джака потребовал проявить к нему уважение.

Напомним, в минувший четверг Джака все же извинился перед фанатами "канониров" за свое оскорбительное поведение во время замены против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.



Слова Гранита вызвали противоречивую реакцию и устроили далеко не всех, а кто-то решил, что это и не извинения вовсе.



Тем не менее, больше сказать швейцарскому полузащитнику пока нечего. В своей колонке капитана перед матчем против "волков", в котором он не принимает участия, Джака лишь полностью повторил свое заявление и потребовал уважения к себе.



"Надеюсь, вы проявите уважение к тому, что в этой колонке я просто хочу повторить свое сообщение, опубликованное в инстаграме в четверг", — пишет Джака.