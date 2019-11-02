"Юнайтед" проиграл в гостях у "Борнмута"

"Манчестер Юнайтед" прервал свою серию из трех побед подряд на выезде во всех соревнованиях, проиграв на поле "Борнмута" со счетом 1:0.

Относительно безголевой ничьей против "Уотфорда" в стартовом составе "вишенок" произошло только одно изменение. Вместо Харри Уилсона появился Арно Груневелд.



"Красные дьяволы" вернулись к тому же сочетанию стартовых 11, что и в прошлый уикенд против "Норвича".



В начальной стадии матча гости создали несколько полумоментов, но испытывали большие трудности с тем, чтобы направить мяч в створ. Почти вся атакующая игра "Юнайтед" шла через правый фланг Даниэля Джеймса.



Около получасовой отметки внимание на себя обратил Антони Мартиаль, упав в штрафной "Борнмута", но рефери не поверил, что Джефферсон Лерма фолил на французе.



Постепенно хозяева выравняли игру, начали пристреливаться, а перед самым перерывом и вовсе открыли счет. Джошуа Кинг грудью принял мяч в штрафной, опустил снаряд на землю, затем еще одним касанием перебросил его через защитника и поразил ворота — 1:0.



Во втором тайме у "Юнайтед" совершенно разладилась атакующая игра — если кто и мог забить, то это "вишенки".



На 75-й минут Харри Уилсон едва не удвоил счет, но после его удара с линии штрафной Давид Де Хеа совершил классный сейв в нижнем углу ворот.



К тому времени "дьяволы" наладили контроль над мячом и стали оказывать давление, но по-прежнему стучались в закрытую дверь.



Свой единственный момент в концовке гости создали на 82-й минуте, когда едва вышедший на замену Мейсон Гринвуд пробил в штангу с близкого расстояния.



"Борнмут" согласился сыграть с "Юнайтед" в открытый футбол и превзошел своего соперника в этом. "Дьяволы" имели свободное пространство, но атаковали беззубо, потерпев справедливое поражение.



"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче