"Юнайтед" проиграл в гостях у "Борнмута"

Джошуа Кинг "Манчестер Юнайтед" прервал свою серию из трех побед подряд на выезде во всех соревнованиях, проиграв на поле "Борнмута" со счетом 1:0.

Относительно безголевой ничьей против "Уотфорда" в стартовом составе "вишенок" произошло только одно изменение. Вместо Харри Уилсона появился Арно Груневелд.

"Красные дьяволы" вернулись к тому же сочетанию стартовых 11, что и в прошлый уикенд против "Норвича".

В начальной стадии матча гости создали несколько полумоментов, но испытывали большие трудности с тем, чтобы направить мяч в створ. Почти вся атакующая игра "Юнайтед" шла через правый фланг Даниэля Джеймса.

Около получасовой отметки внимание на себя обратил Антони Мартиаль, упав в штрафной "Борнмута", но рефери не поверил, что Джефферсон Лерма фолил на французе.

Постепенно хозяева выравняли игру, начали пристреливаться, а перед самым перерывом и вовсе открыли счет. Джошуа Кинг грудью принял мяч в штрафной, опустил снаряд на землю, затем еще одним касанием перебросил его через защитника и поразил ворота — 1:0.

Во втором тайме у "Юнайтед" совершенно разладилась атакующая игра — если кто и мог забить, то это "вишенки".

На 75-й минут Харри Уилсон едва не удвоил счет, но после его удара с линии штрафной Давид Де Хеа совершил классный сейв в нижнем углу ворот.

К тому времени "дьяволы" наладили контроль над мячом и стали оказывать давление, но по-прежнему стучались в закрытую дверь.

Свой единственный момент в концовке гости создали на 82-й минуте, когда едва вышедший на замену Мейсон Гринвуд пробил в штангу с близкого расстояния.

"Борнмут" согласился сыграть с "Юнайтед" в открытый футбол и превзошел своего соперника в этом. "Дьяволы" имели свободное пространство, но атаковали беззубо, потерпев справедливое поражение.

"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 17:25

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Последние комментарии:




  1. mata05 02.11.2019 19:34 # mata05
    Орсиноль

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  2. bezviz 02.11.2019 19:34 # bezviz
    Арсосал опять отсосал)))

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  3. slash-lfc 02.11.2019 19:34 # slash-lfc
    Сасачу от Лалалы привет.

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  4. electric 02.11.2019 19:34 # electric
    Не. Тут пи3да. Нихуййа не идёт мяч в ворота

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  5. vertigo-92 02.11.2019 19:33 # vertigo-92
    Шо, скузня, отскочим, чи не?)

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  6. slash-lfc 02.11.2019 19:32 # slash-lfc
    Сук, ну если Манешечка такие не решает, то ето проiб.

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  7. januzaj00 02.11.2019 19:31 # januzaj00
    Сити вперееед. Пользуйтесь осечкой

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  8. ba-29 02.11.2019 19:31 # ba-29
    Стартовый состав настоящих КОРОЛЕЙ !!!

    Arrizabalaga. Azpilicueta (C), Zouma, Tomori, Emerson, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Pulisic, Abraham

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  9. idel 02.11.2019 19:29 # idel
    МС пусть выигрывает. При всей моей к ним антипатии. Ну не заслуживает ЛФК титула, не заслуживает.

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  10. tyhonovecky 02.11.2019 19:29 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  11. ba-29 02.11.2019 19:28 # ba-29
    Маншайстер голасооооооо

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  12. smokekush 02.11.2019 19:27 # smokekush
    Госпаде какая-же у этой александры арнольдины тупая рожа , просто ор, до сих пор не могу как ливер выигрывает матчи с такими днищами в составе как хрендерсон, вейнальдюмзалуп, сцалах, фримина, один мане похож на игрока в футбол , если такие днища выигрывают лч , это говорит о том на сколько сейчас скатился уровень футбола в целом , это же просто зашквар, даже донный мю просто позволил увезти ничейку , как же эти бичес постоянно отскакивают , я в ШОКЕ

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  13. only--liverpool 02.11.2019 19:25 # only--liverpool
    ДИВОК ОРИГИ
    ДИВОК ОРИГИ

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  14. slash-lfc 02.11.2019 19:25 # slash-lfc
    ДИВОК ВЫХОДИТ!!!

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  15. thegodfather 02.11.2019 19:24 # thegodfather
    &#128309;Жоржиньо vs Фабиньо&#128308; в этом сезоне АПЛ :

    Игры: 10 - 9 (1 выход с замены)
    Голы: 1 - 0
    Ассисты: 1 - 1
    Награды MOTM: 1 - 0
    Передачи вразрез защиты: 8 (больше всех в АПЛ) - 1
    Перехваты: 20 - 13
    Фолы: 9 - 11
    Возврат владения (термин схожий с перехватами) : 97 - 75
    Процент успешных отборов : 68% - 60%
    Пасы : 740 - 621

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  16. vasya-mu 02.11.2019 19:24 # vasya-mu
    ГГМУ!!!

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  17. electric 02.11.2019 19:23 # electric
    Шитюкам ноги раздвинули резво. А тут матч жизни и смерти.

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  18. slash-lfc 02.11.2019 19:20 # slash-lfc
    Епать Хитон черепушкой спас))

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  19. thegodfather 02.11.2019 19:18 # thegodfather
    Айнтрахт Бавария 5-1

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  20. electric 02.11.2019 19:18 # electric
    Хуендерсон < ловрен

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