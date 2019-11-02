"Юнайтед" проиграл в гостях у "Борнмута"
"Манчестер Юнайтед" прервал свою серию из трех побед подряд на выезде во всех соревнованиях, проиграв на поле "Борнмута" со счетом 1:0.
Относительно безголевой ничьей против "Уотфорда" в стартовом составе "вишенок" произошло только одно изменение. Вместо Харри Уилсона появился Арно Груневелд.
"Красные дьяволы" вернулись к тому же сочетанию стартовых 11, что и в прошлый уикенд против "Норвича".
В начальной стадии матча гости создали несколько полумоментов, но испытывали большие трудности с тем, чтобы направить мяч в створ. Почти вся атакующая игра "Юнайтед" шла через правый фланг Даниэля Джеймса.
Около получасовой отметки внимание на себя обратил Антони Мартиаль, упав в штрафной "Борнмута", но рефери не поверил, что Джефферсон Лерма фолил на французе.
Постепенно хозяева выравняли игру, начали пристреливаться, а перед самым перерывом и вовсе открыли счет. Джошуа Кинг грудью принял мяч в штрафной, опустил снаряд на землю, затем еще одним касанием перебросил его через защитника и поразил ворота — 1:0.
Во втором тайме у "Юнайтед" совершенно разладилась атакующая игра — если кто и мог забить, то это "вишенки".
На 75-й минут Харри Уилсон едва не удвоил счет, но после его удара с линии штрафной Давид Де Хеа совершил классный сейв в нижнем углу ворот.
К тому времени "дьяволы" наладили контроль над мячом и стали оказывать давление, но по-прежнему стучались в закрытую дверь.
Свой единственный момент в концовке гости создали на 82-й минуте, когда едва вышедший на замену Мейсон Гринвуд пробил в штангу с близкого расстояния.
"Борнмут" согласился сыграть с "Юнайтед" в открытый футбол и превзошел своего соперника в этом. "Дьяволы" имели свободное пространство, но атаковали беззубо, потерпев справедливое поражение.
"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
02.11.2019 17:25
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Последние комментарии:
Орсиноль
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Арсосал опять отсосал)))
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Сасачу от Лалалы привет.
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Не. Тут пи3да. Нихуййа не идёт мяч в ворота
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Шо, скузня, отскочим, чи не?)
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Сук, ну если Манешечка такие не решает, то ето проiб.
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Сити вперееед. Пользуйтесь осечкой
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Стартовый состав настоящих КОРОЛЕЙ !!!
Arrizabalaga. Azpilicueta (C), Zouma, Tomori, Emerson, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Pulisic, Abraham
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МС пусть выигрывает. При всей моей к ним антипатии. Ну не заслуживает ЛФК титула, не заслуживает.
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КОРОЛИ!!!
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Маншайстер голасооооооо
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Госпаде какая-же у этой александры арнольдины тупая рожа , просто ор, до сих пор не могу как ливер выигрывает матчи с такими днищами в составе как хрендерсон, вейнальдюмзалуп, сцалах, фримина, один мане похож на игрока в футбол , если такие днища выигрывают лч , это говорит о том на сколько сейчас скатился уровень футбола в целом , это же просто зашквар, даже донный мю просто позволил увезти ничейку , как же эти бичес постоянно отскакивают , я в ШОКЕ
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ДИВОК ОРИГИ
ДИВОК ОРИГИ
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ДИВОК ВЫХОДИТ!!!
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🔵Жоржиньо vs Фабиньо🔴 в этом сезоне АПЛ :
Игры: 10 - 9 (1 выход с замены)
Голы: 1 - 0
Ассисты: 1 - 1
Награды MOTM: 1 - 0
Передачи вразрез защиты: 8 (больше всех в АПЛ) - 1
Перехваты: 20 - 13
Фолы: 9 - 11
Возврат владения (термин схожий с перехватами) : 97 - 75
Процент успешных отборов : 68% - 60%
Пасы : 740 - 621
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ГГМУ!!!
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Шитюкам ноги раздвинули резво. А тут матч жизни и смерти.
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Епать Хитон черепушкой спас))
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Айнтрахт Бавария 5-1
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Хуендерсон < ловрен
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