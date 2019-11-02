"Арсенал" пока не планирует приглашать Моуриньо
"Арсенал" пока не планирует звать Жозе Моуриньо на место своего главного тренера Унаи Эмери.
Неудовлетворительные результаты на старте нового сезона, конфликт с Месутом Озилом и скандал вокруг Гранита Джаки сделали положение Эмери на "Эмирейтс" довольно шатким.
Пресса уже вовсю спекулирует насчет очередного пришествия Моуриньо в английский футбол, утверждая, что экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" открыт к работе с "канонирами".
Однако Goal стало известно, что боссы "Арсенала" пока не планируют предлагать работу Моуриньо. Лондонский клуб сохраняет веру в Эмери и в то, что Унаи наладит ситуацию.
Сам факт того, что Моуриньо сватают в "Арсенал", говорит лишь о том, что результаты "канониров" оставляют желать лучшего, однако для Эмери еще ничего не потеряно — борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги в самом разгаре.
02.11.2019 17:00
Просмотров: 195
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Облом йоптэ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий