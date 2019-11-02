"Арсенал" пока не планирует приглашать Моуриньо

"Арсенал" пока не планирует звать Жозе Моуриньо на место своего главного тренера Унаи Эмери.

Неудовлетворительные результаты на старте нового сезона, конфликт с Месутом Озилом и скандал вокруг Гранита Джаки сделали положение Эмери на "Эмирейтс" довольно шатким.



Пресса уже вовсю спекулирует насчет очередного пришествия Моуриньо в английский футбол, утверждая, что экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" открыт к работе с "канонирами".



Однако Goal стало известно, что боссы "Арсенала" пока не планируют предлагать работу Моуриньо. Лондонский клуб сохраняет веру в Эмери и в то, что Унаи наладит ситуацию.



Сам факт того, что Моуриньо сватают в "Арсенал", говорит лишь о том, что результаты "канониров" оставляют желать лучшего, однако для Эмери еще ничего не потеряно — борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги в самом разгаре.