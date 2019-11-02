Лэмпард: "Выезд к "Уотфорду" будет еще опаснее"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что отсутствие побед у "Уотфорда" делает выезд его команды на "Викаридж Роуд" еще опаснее.
После 10 туров этого сезона Премьер-Лиги только "шершни" еще не добивались побед и сейчас прочно занимают последнее место с пятью очками. Однако Лэмпард не допустит недооценки соперника.
"Я всегда верил, что чрезмерная уверенность в себе делает матчи опаснее. Мы должны понимать, на что способен "Уотфорд" со своим мастерством".
"В прошлом сезоне они обладали примерно теми же игроками, добиваясь больших результатов и добравшись до финала Кубка Англии".
"Мы не можем недооценивать команду, которой какое-то время не удается победить. Они будут полны желания выиграть этот матч, поэтому я буду еще больше сосредоточен на том, что нам нужно делать", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
02.11.2019 16:00
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Камон Челси!!!
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как знал что не надо ставить на этих днарей муму
вот вчера прикалолся и воткнул на Дижон, и он обыграл пэсэжэ. 12 кэф
а это не команда а недоразумение.
если еще и пенсоиды не выиграют. хотя должны, после проигрыша в кубке
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