Лэмпард: "Выезд к "Уотфорду" будет еще опаснее"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что отсутствие побед у "Уотфорда" делает выезд его команды на "Викаридж Роуд" еще опаснее.

После 10 туров этого сезона Премьер-Лиги только "шершни" еще не добивались побед и сейчас прочно занимают последнее место с пятью очками. Однако Лэмпард не допустит недооценки соперника.



"Я всегда верил, что чрезмерная уверенность в себе делает матчи опаснее. Мы должны понимать, на что способен "Уотфорд" со своим мастерством".



"В прошлом сезоне они обладали примерно теми же игроками, добиваясь больших результатов и добравшись до финала Кубка Англии".



"Мы не можем недооценивать команду, которой какое-то время не удается победить. Они будут полны желания выиграть этот матч, поэтому я буду еще больше сосредоточен на том, что нам нужно делать", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.