Лэмпард: "Выезд к "Уотфорду" будет еще опаснее"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что отсутствие побед у "Уотфорда" делает выезд его команды на "Викаридж Роуд" еще опаснее.

После 10 туров этого сезона Премьер-Лиги только "шершни" еще не добивались побед и сейчас прочно занимают последнее место с пятью очками. Однако Лэмпард не допустит недооценки соперника.

"Я всегда верил, что чрезмерная уверенность в себе делает матчи опаснее. Мы должны понимать, на что способен "Уотфорд" со своим мастерством".

"В прошлом сезоне они обладали примерно теми же игроками, добиваясь больших результатов и добравшись до финала Кубка Англии".

"Мы не можем недооценивать команду, которой какое-то время не удается победить. Они будут полны желания выиграть этот матч, поэтому я буду еще больше сосредоточен на том, что нам нужно делать", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 16:00

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  1. chebrec 02.11.2019 16:57 # chebrec
    Камон Челси!!!

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  2. superperez101 02.11.2019 16:42 # superperez101
    как знал что не надо ставить на этих днарей муму
    вот вчера прикалолся и воткнул на Дижон, и он обыграл пэсэжэ. 12 кэф
    а это не команда а недоразумение.
    если еще и пенсоиды не выиграют. хотя должны, после проигрыша в кубке

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