Макатир считает, что Джеррард займет место Клоппа через два года

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейсон Макатир считает, что Стивен Джеррард уже через два года сменит Юргена Клопп в качестве главного тренера "красных".

В последнее время Клопп очень уклончиво отвечает насчет продления своего контракта, рассчитанного до 2022 года. Однако Макатир, убежден, что Юрген может покинуть "Ливерпуль" даже раньше, благо преемник уже есть.



"Стивен Джеррард поступил умно, когда отправился в "Рейнджерс", чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру. И я совершенно не удивлюсь, если остановкой номер два на его пути станет "Энфилд".



"У меня есть предчувствие, что Джеррард будет следующим главным тренером "Ливерпуля" к старту сезона 2021/22".



"Уверен, "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне при Юргене Клоппе, а затем они останутся вместе, чтобы удержать титул еще на сезон".



"Преуспеет он в этом или провалится, что-то мне подсказывает, что затем он уйдет, а на его место заступит Стиви", — сообщил Макатир Racing Post.