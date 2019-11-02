Фернандиньо не собирается на пенсию

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо заявил, что не помышляет о завершении карьеры.

В конце этого сезона Фернандиньо исполнится 35 лет, но даже в таком возрасте бразилец остается ключевым игроком "горожан", помогая команде и в опорной зоне, и в центре обороны.



Контракт Фернандиньо рассчитан до следующего лета, однако бразилец чувствует в себе силы продолжать играть на топ-уровне.



"Если честно, я просто благодарю бога, который дал мне организм, чтобы я мог делать это. Чтобы играть каждые три дня, я должен быть готов разумом и телом. Конечно, я забочусь о себе, и у нас отличный персонал, который помогает в этом. В первую очень ты должен быть готов разумом, и уже затем — телом".



"Я всегда говорю, что буду играть, пока мне позволяет это делать мой разум. Важно, чтобы я чувствовал себя счастливым и мотивированными, играя каждые три дня. Пока я счастлив тренироваться и чувствую себя свежим каждый день, я буду играть, но я не хочу говорить, до скольки лет. 37, 38, 40... Мы посмотрим", — цитирует Фернандиньо Manchester Evening News.