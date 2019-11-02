Нобл советует Джаке подумать об уходе из "Арсенала"
Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл опасается, что Гранит Джака разрушил свою карьеру в "Арсенале".
В минувший четверг Джака принес извинения фанатам "канониров" за свое оскорбительное поведения во время замены против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.
Нобл испытывает симпатии к своему коллеге, но опасается, что Гранит непоправимо испортил свою репутацию.
"Граниту очень досталось за свою реакцию, но я испытываю некоторую симпатию к нему. Когда дела идут не так, как тебе хочется, тренера и капитана всегда критикуют больше других".
"Это тяжело, и очень легко пересечь эту грань. Если тебя освистываю собственные фанаты, это неизбежно, что твоя уверенность в себе пострадает. Я сам проходил через это, но факт в том, что все меняется с помощью результатов".
"Конечно, Гранит допускал ошибки, и порой его дисциплина оставляла желать лучшего, но я всегда помню о том, что люди приходят на футбол за свои трудом заработанные деньги, и они имеют право выражать свое мнение".
"Если быть предельно честным, то ему, возможно, стоит сказать своему агенту: "Послушай, я им не нравлюсь здесь, поэтому мне будет лучше всего куда-нибудь уйти".
"На него будет большой спрос, потому что он классный игрок, и снаружи кажется, что партнеры по команде любят его как профессионала и человека. На его месте я бы сказал: "Я замечательно провел здесь время, но в последнее время у нас не складывались отношения, и мне пора двигаться дальше".
"Помню, Славен Билич мне сказал: "Когда коробка открыта, ее уже не закроешь". Если в следующем матче, который он сыграет, он отдаст один плохой пас, болельщики снова на него набросятся", — цитирует Нобла Goal.
02.11.2019 13:00
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Последние комментарии:
Капитан арсенала это диагноз
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В милан
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В петунхем
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Ой бля, раздули историю. Джака конечно отмор, но первый раз что ли происходит подобное в футболе? Правильно Каррагер сказал: всё можно изменить на поле. Играй дальше и не парься. Тем более, что у Джаки походу яйца есть.
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