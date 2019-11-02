Брюс осознал былое величение "Ньюкасла", сидя на унитазе

Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс признался, что осознание того, насколько велик его клуб был в прошлом, пришло к нему во время нахождения на унитазе.

В 10 первых матчах нового сезона "сороки" забили только шесть голов, а дорогостоящие Жоэлинтон, Мигель Альмирон и Аллан Сен-Максимен на троих отличились только один раз.



Глядя на текущее положение вещей и на то, каким "Ньюкасл" был в прежние времена, Брюс понимает, насколько деградировал его клуб.



"На прошлой неделе я сидел в уборной и, листая газету, увидел изображение Алана Ширера и Леса Фердинанда. Я подумал: "Вау! Вау!"



"Мы обладали лучшим центральным нападающим в Англии. Возможно, лучшим центральным страны за очень, очень много лет. Оба наших форварда играли за сборную Англии".



"Но теперь это в прошлом. Мы должны принять, где находимся сегодня. Этот клуб дважды понижался в классе за последние 10 лет и обычно находится в нижней половине таблицы".



"Мы должны принять, что относимся к 10-11 командам из нижней половины таблицы. Такова наша ситуация", — цитирует Брюса Daily Mail.