"Юнайтед" может купить Деклана Райса в январе
"Манчестер Юнайтед" может попытаться приобрести полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса уже в зимнее трансферное окно.
Как утверждает Goal, 20-летний Райс находится во главе списка наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера по укреплению центра поля. "Юнайтед" отчаянно нуждается еще в одном полузащитнике, как минимум, до сих пор не найдя замену для Андера Эрреры и Маруана Феллайни.
Неопределенная ситуация с будущим Неманьи Матича и Поля Погба только усиливает потребность "Юнайтед" в укреплении средней линии, и клуб с "Олд Траффорд" может попытаться решить эту проблему, не дожидаясь окончания сезона.
Сообщается, что Сульшер уже получил гарантии насчет трансферного бюджета и будет готов предложить за Райса около 80 миллионов фунтов, а дальше решать самому игроку и "молотобойцам".
Также "Юнайтед" продолжает интересоваться Кристианом Эриксеном, чей контракт с "Тоттенхэмом" истекает в конце сезона. При этом покупка Деклана не будет означать, что "дьяволы" откажутся от своих притязаний на звезду "шпор" и наоборот.
02.11.2019 11:00
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Каждый день какие то новости,что эти недоумки кого то покупают:)
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Всех топовых англичан надо купить
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