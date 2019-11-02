"Юнайтед" может купить Деклана Райса в январе

Деклан Райс "Манчестер Юнайтед" может попытаться приобрести полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса уже в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Goal, 20-летний Райс находится во главе списка наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера по укреплению центра поля. "Юнайтед" отчаянно нуждается еще в одном полузащитнике, как минимум, до сих пор не найдя замену для Андера Эрреры и Маруана Феллайни.

Неопределенная ситуация с будущим Неманьи Матича и Поля Погба только усиливает потребность "Юнайтед" в укреплении средней линии, и клуб с "Олд Траффорд" может попытаться решить эту проблему, не дожидаясь окончания сезона.

Сообщается, что Сульшер уже получил гарантии насчет трансферного бюджета и будет готов предложить за Райса около 80 миллионов фунтов, а дальше решать самому игроку и "молотобойцам".

Также "Юнайтед" продолжает интересоваться Кристианом Эриксеном, чей контракт с "Тоттенхэмом" истекает в конце сезона. При этом покупка Деклана не будет означать, что "дьяволы" откажутся от своих притязаний на звезду "шпор" и наоборот.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Райс

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 02.11.2019 12:03 # liverpool1892est
    Каждый день какие то новости,что эти недоумки кого то покупают:)

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  2. mancunia-planet 02.11.2019 11:12 # mancunia-planet
    Всех топовых англичан надо купить

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