"Юнайтед" может купить Деклана Райса в январе

"Манчестер Юнайтед" может попытаться приобрести полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса уже в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Goal, 20-летний Райс находится во главе списка наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера по укреплению центра поля. "Юнайтед" отчаянно нуждается еще в одном полузащитнике, как минимум, до сих пор не найдя замену для Андера Эрреры и Маруана Феллайни.



Неопределенная ситуация с будущим Неманьи Матича и Поля Погба только усиливает потребность "Юнайтед" в укреплении средней линии, и клуб с "Олд Траффорд" может попытаться решить эту проблему, не дожидаясь окончания сезона.



Сообщается, что Сульшер уже получил гарантии насчет трансферного бюджета и будет готов предложить за Райса около 80 миллионов фунтов, а дальше решать самому игроку и "молотобойцам".



Также "Юнайтед" продолжает интересоваться Кристианом Эриксеном, чей контракт с "Тоттенхэмом" истекает в конце сезона. При этом покупка Деклана не будет означать, что "дьяволы" откажутся от своих притязаний на звезду "шпор" и наоборот.